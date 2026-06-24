Трамп в восторге от дипстрайков Украины по России

Согласно данным Financial Times, американский лидер Дональд Трамп поделился своими впечатлениями от недавних военных успехов Сил обороны Украины. Это произошло во время разговора с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита G7.

Трамп оценил усилия СОУ и Зеленского

В комментарии украинские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что замечают сигналы об изменении позиции Дональда Трампа.

По их мнению, он все больше поддерживает идею усиления помощи Украине и усиления давления на Россию для прекращения войны.

В то же время собеседники соблюдают осторожность в своих оценках. Они напоминают, что ранее Трамп уже делал заявления, которые впоследствии не были реализованы.

Однако после переговоров с участием Владимира Зеленского, Трампа и других мировых лидеров украинская сторона более оптимистично оценивает перспективы по поставкам ракет-перехватчиков для систем Patriot и предоставлению лицензий на производство вооружения.

По информации двух источников, знакомых с ходом закрытых дискуссий между лидерами, во время саммита G7 на прошлой неделе Трамп был в восторге от новых операций Сил обороны Украины.

Об этом глава Белого дома признался непосредственно Владимиру Зеленскому.