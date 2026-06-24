Трамп у захваті від діпстрайків України по Росії

Згідно з даними Financial Times, американський лідер Дональд Трамп поділився своїх захопленням від нещодавніх воєнних успіхів Сил оборони України. Це сталося під час розмови з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

Трамп оцінив зусилля СОУ та Зеленського

У коментарі виданню українські чиновники, які погодилися говорити на умовах анонімності, заявили, що помічають сигнали про зміну позиції Дональда Трампа.

На їхню думку, він дедалі більше підтримує ідею посилення допомоги Україні та посилення тиску на Росію задля припинення війни.

Водночас співрозмовники зберігають обережність у своїх оцінках. Вони нагадують, що раніше Трамп уже робив заяви, які згодом не були реалізовані.

Попри це, після переговорів за участю Володимира Зеленського, Трампа та інших світових лідерів українська сторона більш оптимістично оцінює перспективи щодо постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot і надання ліцензій на виробництво озброєння.

За інформацією двох джерел, знайомих із перебігом закритих дискусій між лідерами, під час саміту G7 минулого тижня Трамп був у захваті від нових операцій Сил оборони України.

Про це очільник Білого дому зізнався безпосередньо Володимиру Зеленському.