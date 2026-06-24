Сили оборони рознесли вщент 20 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 23 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили одразу 20 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та п'ять пунктів управління російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1582 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 251 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 24 червня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 395 790 (+1 260) осіб;
танків — 12 056 (+6) од;
бойових броньованих машин — 24 816 (+4) од;
артилерійських систем — 44 664 (+60) од;
РСЗВ — 1 889 (+2) од;
засобів ППО — 1 440 (+3) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 726 (+7) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 369 888 (+1 873) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 111 257 (+430) од;
спеціальної техніки — 4 333 (+4) од.
Крім того, загарбники застосували 9741 дрон-камікадзе та здійснили 3159 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню.
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