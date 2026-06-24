Сили оборони рознесли вщент 20 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони рознесли вщент 20 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 23 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили одразу 20 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та п'ять пунктів управління російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1582 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 251 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 24 червня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 395 790 (+1 260) осіб;

  • танків — 12 056 (+6) од;

  • бойових броньованих машин — 24 816 (+4) од;

  • артилерійських систем — 44 664 (+60) од;

  • РСЗВ — 1 889 (+2) од;

  • засобів ППО — 1 440 (+3) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 726 (+7) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 369 888 (+1 873) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 111 257 (+430) од;

  • спеціальної техніки — 4 333 (+4) од.

Вчора противник завдав чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 260 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 9741 дрон-камікадзе та здійснили 3159 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню.

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