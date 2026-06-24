Силы обороны разнесли 20 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 23 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно поразили сразу 20 районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и пять пунктов управления российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1582 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 251 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 24 июня 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 395 790 (+1 260) человек;
танков — 12 056 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 24 816 (+4) ед;
артиллерийских систем — 44 664 (+60) ед;
РСЗО — 1 889 (+2) ед;
средств ПВО — 1440 (+3) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1726 (+7) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 369 888 (+1 873) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 111 257 (+430) ед;
специальной техники — 4 333 (+4) ед.
Кроме того, захватчики применили 9741 дрон-камикадзе и совершили 3159 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.
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