ВМС и ГУР уничтожили сразу 3 российских катера — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВМС и ГУР уничтожили сразу 3 российских катера — видео

ВМС ВСУ
Новая операция ВМС и ГУР – какие результаты
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Утром 24 июня Военно-морские силы ВСУ официально подтвердили, что вместе с воинами Главного управления разведки Украины смогли ликвидировать 3 катера российских оккупантов.

Главные тезисы

  • В ВМС объяснили, какую роль эта операция играет в ослаблении войск противника.
  • Также бойцы отчитываются об уничтожении российских ударных БПЛА.

Новая операция ВМС и ГУР — какие результаты

Благодаря слаженным действиям Военно-Морских Сил ВС Украины и ГУР были обнаружены и уничтожены сразу три вражеских морских безэкипажных катера, — сказано в официальном заявлении украинских воинов.

В ВМС ВСУ обращают внимание на то, что каждая столь успешно отраженная атака — это не только спасенные жизни, но и мощный удар по планам режима Путина.

Не дадим врагу ни малейшего шанса — ни на суше, ни в воздухе, ни на море! Вместе к победе! — добавили бойцы.

Также они показали видео своей боевой работы:

Чуть позже Военно-морские силы ВСУ известили, что за прошедшие сутки обезвредили3 российских ударных БпЛА типа «SHAHED/Гербера».

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! — добавили в ВМС.

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