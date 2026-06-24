ВМС и ГУР уничтожили сразу 3 российских катера — видео

Утром 24 июня Военно-морские силы ВСУ официально подтвердили, что вместе с воинами Главного управления разведки Украины смогли ликвидировать 3 катера российских оккупантов.

Новая операция ВМС и ГУР — какие результаты

Благодаря слаженным действиям Военно-Морских Сил ВС Украины и ГУР были обнаружены и уничтожены сразу три вражеских морских безэкипажных катера, — сказано в официальном заявлении украинских воинов. Поделиться

В ВМС ВСУ обращают внимание на то, что каждая столь успешно отраженная атака — это не только спасенные жизни, но и мощный удар по планам режима Путина.

Не дадим врагу ни малейшего шанса — ни на суше, ни в воздухе, ни на море! Вместе к победе! — добавили бойцы. Поделиться

Также они показали видео своей боевой работы:

Чуть позже Военно-морские силы ВСУ известили, что за прошедшие сутки обезвредили3 российских ударных БпЛА типа «SHAHED/Гербера».