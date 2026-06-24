ВМС и ГУР уничтожили сразу 3 российских катера — видео

Утром 24 июня Военно-морские силы ВСУ официально подтвердили, что вместе с воинами Главного управления разведки Украины смогли ликвидировать 3 катера российских оккупантов.
Главные тезисы
- В ВМС объяснили, какую роль эта операция играет в ослаблении войск противника.
- Также бойцы отчитываются об уничтожении российских ударных БПЛА.
Новая операция ВМС и ГУР — какие результаты
В ВМС ВСУ обращают внимание на то, что каждая столь успешно отраженная атака — это не только спасенные жизни, но и мощный удар по планам режима Путина.
Также они показали видео своей боевой работы:
Чуть позже Военно-морские силы ВСУ известили, что за прошедшие сутки обезвредили3 российских ударных БпЛА типа «SHAHED/Гербера».
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