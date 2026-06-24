Путін знайшов ще один спосіб втягнути Білорусь у війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін може спробувати застосувати договір про колективну безпеку Союзної держави, щоб втягнути Білорусь у війну та використати білоруські людські ресурси й навчальну базу для потреб російської армії.

У Путіна є юридична база для втягнення Білорусі у війну

Таке попередження озвучили американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з їхніми даними, глава Кремля може розглядати населення Білорусі як потенційне джерело поповнення російських військ на українському фронті.

Таким чино він зможе компенсувати системний дефіцит особового складу, який російська армія відчуває з травня 2022 року.

Аналітики звертають увагу на те, що Путін може намагатися залучати громадян Білорусі до російських збройних сил, зважаючи на те, що білоруси та росіяни існують в межах Союзної держави.

Фактично це означає, що вони мають спільний правовий статус і формально користуються рівними правами.

У такій логіці Москва могла б стверджувати, що білоруси також мають відповідні громадянські обов’язки в межах цього об’єднання.