Путин нашел еще один способ втянуть Беларусь в войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться применить договор о коллективной безопасности Союзного государства, чтобы вовлечь Беларусь в войну и использовать белорусские человеческие ресурсы и учебную базу для нужд российской армии.

У Путина есть юридическая база для втягивания Беларуси в войну

Такое предупреждение было озвучено американскими аналитиками из Института изучения войны (ISW).

Согласно их данным, глава Кремля может рассматривать население Беларуси как потенциальный источник пополнения российских войск на украинском фронте.

Таким образом он сможет компенсировать системный дефицит личного состава, который испытывает российская армия с мая 2022 года.

Аналитики обращают внимание на то, что Путин может пытаться привлекать граждан Беларуси к российским вооруженным силам, учитывая, что белорусы и россияне существуют в пределах Союзного государства.

Фактически это означает, что они имеют общий правовой статус и пользуются равными правами.

В такой логике Москва могла бы утверждать, что у белорусов также есть соответствующие гражданские обязанности в рамках этого объединения.