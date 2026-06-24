Путин нашел еще один способ втянуть Беларусь в войну против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Путин нашел еще один способ втянуть Беларусь в войну против Украины

У Путина есть юридическая база для втягивания Беларуси в войну
Читати українською
Источник:  ISW

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться применить договор о коллективной безопасности Союзного государства, чтобы вовлечь Беларусь в войну и использовать белорусские человеческие ресурсы и учебную базу для нужд российской армии.

Главные тезисы

  • Сам факт существования Союзного государства свидетельствует о том, что у Путина есть юридическая основа, чтобы призвать граждан Беларуси в свои войска.
  • Однако реакцию беларуского диктатора Лукашенко на этот шаг пока спрогнозировать сложно.

У Путина есть юридическая база для втягивания Беларуси в войну

Такое предупреждение было озвучено американскими аналитиками из Института изучения войны (ISW).

Согласно их данным, глава Кремля может рассматривать население Беларуси как потенциальный источник пополнения российских войск на украинском фронте.

Таким образом он сможет компенсировать системный дефицит личного состава, который испытывает российская армия с мая 2022 года.

Аналитики обращают внимание на то, что Путин может пытаться привлекать граждан Беларуси к российским вооруженным силам, учитывая, что белорусы и россияне существуют в пределах Союзного государства.

Фактически это означает, что они имеют общий правовой статус и пользуются равными правами.

В такой логике Москва могла бы утверждать, что у белорусов также есть соответствующие гражданские обязанности в рамках этого объединения.

В перспективе российские чиновники могут даже настаивать на службе граждан Беларуси в российской армии или совместных военных структурах Союзного государства по единым правилам.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Путин становится слабее". Зеленский объяснил, чего дальше ждать от диктатора
Зеленский обратился к украинцам с важным предупреждением
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр назвал главный "ключ" к краху Путина — он "у нас под носом"
Силы беспилотных систем
Мадяр объяснил, почему Крым настолько важен для Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Кремле признали провал переговоров Путина и Трампа на Аляске
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?