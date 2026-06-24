Сикорский увидел признаки подготовки России к новой войне
Категория
Политика
Дата публикации

Сикорский увидел признаки подготовки России к новой войне

Сикорский увидел признаки подготовки России к новой войне
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, последние заявления и действия Кремля говорят о том, что команда диктатора Владимира Путина ищет повод для начала новой агрессии.

Главные тезисы

  • Глава МИД Польши отреагировал на выступление Путина перед выпускниками военных вузов.
  • По мнению дипломата, это был сознательный и публичный анонс новой провокации со стороны РФ.

Что задумал Путин

Глава МИД Польши считает, что Россия готовит инсценированную провокацию "под фальшивым флагом".

Цель Путина вполне очевидная — оправдание новой агрессии и последующей эскалации.

По убеждению Сикорского, недавние зявления Кремля являются информационным фоном для операции российских спецслужб на собственной территории, чтобы получить повод для новых ударов.

Что важно понимать, речь идет о выступлении Владимира Путина перед выпускниками военных вузов.

Диктатор начал выдумывать, что Россия будет наносить ответные удары по странам Европы, если с их территории будут фиксировать запуск беспилотников в сторону российских объектов.

Это звучит как провокация. Я ожидаю атаки под чужим флагом на российской территории, на которую Путин “ответит”.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Кроме того, шеф польской дипломатии напомнил, что в августе 1939 года Абвер организовал «польское» нападение на радиостанцию в Гливице, чтобы дать повод для войны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВМС и ГУР уничтожили сразу 3 российских катера — видео
ВМС ВСУ
Новая операция ВМС и ГУР – какие результаты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ нанесла удары по военным аэродромам России в Крыму
СБУ
Операции СБУ в Крыму 24 июня - первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин нашел еще один способ втянуть Беларусь в войну против Украины
У Путина есть юридическая база для втягивания Беларуси в войну

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?