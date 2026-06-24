Сикорский увидел признаки подготовки России к новой войне

По словам шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, последние заявления и действия Кремля говорят о том, что команда диктатора Владимира Путина ищет повод для начала новой агрессии.

Что задумал Путин

Глава МИД Польши считает, что Россия готовит инсценированную провокацию "под фальшивым флагом".

Цель Путина вполне очевидная — оправдание новой агрессии и последующей эскалации.

По убеждению Сикорского, недавние зявления Кремля являются информационным фоном для операции российских спецслужб на собственной территории, чтобы получить повод для новых ударов.

Что важно понимать, речь идет о выступлении Владимира Путина перед выпускниками военных вузов.

Диктатор начал выдумывать, что Россия будет наносить ответные удары по странам Европы, если с их территории будут фиксировать запуск беспилотников в сторону российских объектов.

Это звучит как провокация. Я ожидаю атаки под чужим флагом на российской территории, на которую Путин “ответит”. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Кроме того, шеф польской дипломатии напомнил, что в августе 1939 года Абвер организовал «польское» нападение на радиостанцию в Гливице, чтобы дать повод для войны.