Сикорский увидел признаки подготовки России к новой войне

По словам шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, последние заявления и действия Кремля говорят о том, что команда диктатора Владимира Путина ищет повод для начала новой агрессии.
Главные тезисы
- Глава МИД Польши отреагировал на выступление Путина перед выпускниками военных вузов.
- По мнению дипломата, это был сознательный и публичный анонс новой провокации со стороны РФ.
Что задумал Путин
Глава МИД Польши считает, что Россия готовит инсценированную провокацию "под фальшивым флагом".
Цель Путина вполне очевидная — оправдание новой агрессии и последующей эскалации.
По убеждению Сикорского, недавние зявления Кремля являются информационным фоном для операции российских спецслужб на собственной территории, чтобы получить повод для новых ударов.
Что важно понимать, речь идет о выступлении Владимира Путина перед выпускниками военных вузов.
Диктатор начал выдумывать, что Россия будет наносить ответные удары по странам Европы, если с их территории будут фиксировать запуск беспилотников в сторону российских объектов.
Кроме того, шеф польской дипломатии напомнил, что в августе 1939 года Абвер организовал «польское» нападение на радиостанцию в Гливице, чтобы дать повод для войны.
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