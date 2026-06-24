СБУ нанесла удары по военным аэродромам России в Крыму

24 июня Служба безопасности Украины раскрыла результаты своих новых операций против российских сил во временно оккупированном Крыму. В этот раз целями для СБУ были вражеские системы ПВО, а также военные аэродромы.
Главные тезисы
- Одной из целей для СБУ снова стал аэродром "Саки".
- Удалось поразить 4 ангара для хранения авиационной техники.
Операции СБУ в Крыму 24 июня — первые подробности
Бойцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ совершили серию атак на российские военные объекты в Крыму.
Под удар попали средства противовоздушной обороны в районе Керченского пролива, а также инфраструктура аэродромов Саки и Гвардейское на временно оккупированном полуострове.
По предварительной информации, на аэродроме «Саки» повреждены четыре ангара, где хранилась авиационная техника.
Также вблизи Керчи были поражены две установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 и два комплекса "Панцирь-С1".
По данным СБУ, это уже четвертый "Панцирь-С1", выведенный из строя подразделениями "Альфы" в этом районе.
В спецслужбе подчеркивают, что российские войска постепенно теряют возможность эффективно контролировать воздушное пространство над Крымом.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-