СБУ нанесла удары по военным аэродромам России в Крыму

24 июня Служба безопасности Украины раскрыла результаты своих новых операций против российских сил во временно оккупированном Крыму. В этот раз целями для СБУ были вражеские системы ПВО, а также военные аэродромы.

Операции СБУ в Крыму 24 июня — первые подробности

Бойцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ совершили серию атак на российские военные объекты в Крыму.

Под удар попали средства противовоздушной обороны в районе Керченского пролива, а также инфраструктура аэродромов Саки и Гвардейское на временно оккупированном полуострове.

По предварительной информации, на аэродроме «Саки» повреждены четыре ангара, где хранилась авиационная техника.

Также вблизи Керчи были поражены две установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 и два комплекса "Панцирь-С1".

По данным СБУ, это уже четвертый "Панцирь-С1", выведенный из строя подразделениями "Альфы" в этом районе.

В спецслужбе подчеркивают, что российские войска постепенно теряют возможность эффективно контролировать воздушное пространство над Крымом.