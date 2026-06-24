СБУ нанесла удары по военным аэродромам России в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ нанесла удары по военным аэродромам России в Крыму

СБУ
Операции СБУ в Крыму 24 июня - первые подробности
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24 июня Служба безопасности Украины раскрыла результаты своих новых операций против российских сил во временно оккупированном Крыму. В этот раз целями для СБУ были вражеские системы ПВО, а также военные аэродромы.

Главные тезисы

  • Одной из целей для СБУ снова стал аэродром "Саки".
  • Удалось поразить 4 ангара для хранения авиационной техники.

Операции СБУ в Крыму 24 июня — первые подробности

Бойцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ совершили серию атак на российские военные объекты в Крыму.

Под удар попали средства противовоздушной обороны в районе Керченского пролива, а также инфраструктура аэродромов Саки и Гвардейское на временно оккупированном полуострове.

По предварительной информации, на аэродроме «Саки» повреждены четыре ангара, где хранилась авиационная техника.

Также вблизи Керчи были поражены две установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 и два комплекса "Панцирь-С1".

По данным СБУ, это уже четвертый "Панцирь-С1", выведенный из строя подразделениями "Альфы" в этом районе.

В спецслужбе подчеркивают, что российские войска постепенно теряют возможность эффективно контролировать воздушное пространство над Крымом.

Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военным аэродромом открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага. СБУ и дальше будет методично превращать Крым в территорию постоянных потерь для российской армии, пока она не покинет украинский полуостров.

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