СБУ завдала ударів по військових аеродромах Росії у Криму

24 червня Служба безпеки України розкрила результати своїх нових операцій проти російських сил в тимчасово окупованому Криму. Цього разу цілями для СБУ були ворожі системи ППО, а також військові аеродроми.

Операції СБУ в Криму 24 червня — перші подробиці

Бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ здійснили серію атак на російські військові об'єкти у Криму.

Під удар потрапили засоби протиповітряної оборони в районі Керченської протоки, а також інфраструктура аеродромів «Саки» та «Гвардійське» на тимчасово окупованому півострові.

За попередньою інформацією, на аеродромі «Саки» пошкоджено чотири ангари, де зберігалася авіаційна техніка.

Також поблизу Керчі були уражені дві установки із складу зенітного ракетного комплексу С-400 та два комплекси «Панцир-С1».

За даними СБУ, це вже четвертий «Панцир-С1», виведений з ладу підрозділами «Альфи» в цьому районі.

У спецслужбі наголошують, що російські війська поступово втрачають можливість ефективно контролювати повітряний простір над Кримом.