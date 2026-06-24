СБУ завдала ударів по військових аеродромах Росії у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ завдала ударів по військових аеродромах Росії у Криму

СБУ
Операції СБУ в Криму 24 червня - перші подробиці

24 червня Служба безпеки України розкрила результати своїх нових операцій проти російських сил в тимчасово окупованому Криму. Цього разу цілями для СБУ були ворожі системи ППО, а також військові аеродроми.

Головні тези:

  • Однією з цілей для СБУ знову став аеродром “Саки”.
  • Вдалося уразити 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. 

Операції СБУ в Криму 24 червня — перші подробиці

Бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ здійснили серію атак на російські військові об'єкти у Криму.

Під удар потрапили засоби протиповітряної оборони в районі Керченської протоки, а також інфраструктура аеродромів «Саки» та «Гвардійське» на тимчасово окупованому півострові.

За попередньою інформацією, на аеродромі «Саки» пошкоджено чотири ангари, де зберігалася авіаційна техніка.

Також поблизу Керчі були уражені дві установки із складу зенітного ракетного комплексу С-400 та два комплекси «Панцир-С1».

За даними СБУ, це вже четвертий «Панцир-С1», виведений з ладу підрозділами «Альфи» в цьому районі.

У спецслужбі наголошують, що російські війська поступово втрачають можливість ефективно контролювати повітряний простір над Кримом.

Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога. СБУ й надалі методично перетворюватиме Крим на територію постійних втрат для російської армії, допоки вона не покине український півострів.

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