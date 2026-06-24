Масштабна чистка в Пентагоні. Гегсет звільняє проукраїнського топгенерала

Як вдалося дізнатися Financial Times, глава Міноборони США Піт Гегесет змушує піти у відставку високопоставленого генерала Крістофера Донагʼю. Що важливо розуміти, наразі він не лише очолює сухопутні війська США в Європі та Африці, а й також відповідає за надання допомоги Україні.

Гегсет продовжує здійснювати чистку в Міноборони США

Журналісти повідомляють, що це кадрове рішення є частиною масштабних перестановок у Пентагоні. Їх проводить міністр оборони США Піт Гегсет.

Донаг'ю фактично змушений залишити посаду лише через два місяці після звільнення начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа — кроку, який викликав невдоволення серед військового керівництва.

Очікується, що найближчим часом Донаг'ю оголосить про відставку, а в липні офіційно завершить службу.

Чотиризірковий генерал має значний бойовий досвід: він брав участь в операціях в Іраку, Сирії та інших гарячих точках. Також саме Донаг'ю став останнім американським військовослужбовцем, який покинув Афганістан під час виведення військ США у 2021 році.

Упродовж останніх років генерал був одним із ключових координаторів американської військової допомоги Україні у протистоянні російській агресії.