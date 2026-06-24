Рубіо та Кушнер активно працюють над мирною угодою для України

Генсек НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив ЗМІ, що шеф американської дипломатії Марко Рубіо на зять президента США Джаред Кушнер наразі об'єднали зусилля, щоб добитися повернення миру в Україні.

Трамп доручив Рубіо та Кушнеру посприяти завершенню війни РФ проти України

Генсек Альянсу звернув увагу на те, що Україна продовжує завдавати Росії колосальних втрат на фронті та поза його межами.

За його словами, щомісяця воїни СОУ знешкоджують від 30 до 35 тисяч солдатів РФ, повідомляє Special Report.

І це, звичайно, неймовірні цифри, — наголосив Марк Рютте. Поширити

На цьому тлі він офіційно підтвердив, що президент США Дональд Трамп оновив склад команди, яка буде займатися врегулюванням російсько-української війни.

Цього разу до неї долучився очільник американського Держдепу Марко Рубіо, який відомий своєю проукраїнської позицією.

Також у складі залишився зять Трампа, спецпосланець і бізнесмен Джаред Кушнер.

На переконання Марка Рютте, успішний розвиток переговорного треку можливий лише у разі, якщо глава Кремля Володимир Путінврешті згодиться працювати над домовленостями разом з іншими сторонами.

Однак російський диктатор поки не демонструє бажання сідати за стіл переговорів.