Рубио и Кушнер активно работают над мирным соглашением для Украины
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Рубио и Кушнер активно работают над мирным соглашением для Украины

Рубио
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Источник:  online.ua

Генсек НАТО Марк Рютте официально подтвердил СМИ, что шеф американской дипломатии Марко Рубио на зять президента США Джаред Кушнер объединили усилия, чтобы добиться возвращения мира в Украину.

Главные тезисы

  • Как считает Рютте, усилия команды Трампа будут напрасны, если Путин не захочет договариваться.
  • Несмотря на это, Украина делает все возможное, чтобы всадить диктатора за стол переговоров.

Трамп поручил Рубио и Кушнеру поспособствовать завершению войны РФ против Украины

Генсек Альянса обратил внимание на то, что Украина продолжает наносить России колоссальные потери на фронте и за его пределами.

По его словам, ежемесячно воины СОУ обезвреживают от 30 до 35 тысяч солдат РФ, сообщает Special Report .

И это, конечно, невероятные цифры, — подчеркнул Марк Рютте.

На этом фоне он официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп обновил состав команды, занимающейся урегулированием российско-украинской войны.

На этот раз к ней присоединился глава американского Госдепа Марко Рубио, известный своей проукраинской позицией.

Также в составе остался зять Трампа, спецпосланник и бизнесмен Джаред Кушнер.

По убеждению Марка Рютте, успешное развитие переговорного трека возможно только в том случае, если глава Кремля Владимир Путин в конце концов согласится работать над договоренностями вместе с другими сторонами.

Однако российский диктатор пока не демонстрирует желания садиться за стол переговоров.

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