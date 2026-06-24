Рубио и Кушнер активно работают над мирным соглашением для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте официально подтвердил СМИ, что шеф американской дипломатии Марко Рубио на зять президента США Джаред Кушнер объединили усилия, чтобы добиться возвращения мира в Украину.
Главные тезисы
- Как считает Рютте, усилия команды Трампа будут напрасны, если Путин не захочет договариваться.
- Несмотря на это, Украина делает все возможное, чтобы всадить диктатора за стол переговоров.
Трамп поручил Рубио и Кушнеру поспособствовать завершению войны РФ против Украины
Генсек Альянса обратил внимание на то, что Украина продолжает наносить России колоссальные потери на фронте и за его пределами.
По его словам, ежемесячно воины СОУ обезвреживают от 30 до 35 тысяч солдат РФ, сообщает Special Report .
На этом фоне он официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп обновил состав команды, занимающейся урегулированием российско-украинской войны.
На этот раз к ней присоединился глава американского Госдепа Марко Рубио, известный своей проукраинской позицией.
Также в составе остался зять Трампа, спецпосланник и бизнесмен Джаред Кушнер.
По убеждению Марка Рютте, успешное развитие переговорного трека возможно только в том случае, если глава Кремля Владимир Путин в конце концов согласится работать над договоренностями вместе с другими сторонами.
Однако российский диктатор пока не демонстрирует желания садиться за стол переговоров.
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