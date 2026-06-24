Мелони поставила точку в конфликте с Трампом

Лидер Италии Джорджа Мэлони заявила о том, что отношения Рима и Вашингтона должны "вернуться в норму" несмотря на ее публичный спор с американским президентом Дональдом Трампом.

Мелони снова готова к диалогу с США

Премьер-министр Италии заявила, что не намерена продолжать публичный конфликт с президентом США, который на прошлой неделе разгорелся в соцсетях.

По ее словам, отношения между Римом и Вашингтоном должны вернуться к обычному формату сотрудничества. Мэлони отметила, что озвучила эту позицию во время заседания Совета министров, где обсуждались будущие международные встречи.

Она также поддержала решение главы МИД Италии Антонио Таяни отменить визит в Соединенные Штаты на фоне спора с Трампом.

По мнению премьера, этот шаг стал четким сигналом, однако в дальнейшем обострять ситуацию нет необходимости.

Мэлони убеждена, что конфликт не повлияет на стратегические отношения между Италией и США. Она подчеркнула, что две страны связывает многолетнее партнерство, которое не может быть подвергнуто сомнению из-за перепалки в социальных сетях.