Мелони поставила точку в конфликте с Трампом
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Политика
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Мелони поставила точку в конфликте с Трампом

Мелони снова готова к диалогу с США
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Источник:  ANSA

Лидер Италии Джорджа Мэлони заявила о том, что отношения Рима и Вашингтона должны "вернуться в норму" несмотря на ее публичный спор с американским президентом Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • По словам Мэлони, она больше не хочет подпитывать этот конфликт.
  • Глава правительства Италии настроена нормализовать отношения со Штатами как можно скорее.

Мелони снова готова к диалогу с США

Премьер-министр Италии заявила, что не намерена продолжать публичный конфликт с президентом США, который на прошлой неделе разгорелся в соцсетях.

По ее словам, отношения между Римом и Вашингтоном должны вернуться к обычному формату сотрудничества. Мэлони отметила, что озвучила эту позицию во время заседания Совета министров, где обсуждались будущие международные встречи.

Она также поддержала решение главы МИД Италии Антонио Таяни отменить визит в Соединенные Штаты на фоне спора с Трампом.

По мнению премьера, этот шаг стал четким сигналом, однако в дальнейшем обострять ситуацию нет необходимости.

Мэлони убеждена, что конфликт не повлияет на стратегические отношения между Италией и США. Она подчеркнула, что две страны связывает многолетнее партнерство, которое не может быть подвергнуто сомнению из-за перепалки в социальных сетях.

Италия и США имеют отношения, которые не начинаются и не заканчиваются в зависимости от того, кто находится у власти в конкретный момент; мы должны вернуть внешнюю политику на уровень глубины, на котором она должна находиться.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

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