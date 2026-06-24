Мелоні поставила крапку в конфлікті з Трампом
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Мелоні поставила крапку в конфлікті з Трампом

Мелоні
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Джерело:  ANSA

Лідерка Італії Джорджа Мелоні заявила про те, що відносини Рима та Вашингтона повинні "повернутися до норми" попри її публічну суперечку з американським президентом Дональдом Трампом.

Головні тези:

  • За словами Мелоні, вона більше не хоче підживлювати цю суперечку.
  • Очільниця уряду Італії налаштована нормалізувати відносини зі Штатами якомога швидше.

Мелоні знову готова до діалогу зі США

Прем’єр-міністерка Італії заявила, що не має наміру продовжувати публічний конфлікт із президентом США, який минулого тижня розгорівся в соцмережах.

За її словами, відносини між Римом і Вашингтоном мають повернутися до звичного формату співпраці. Мелоні зазначила, що озвучила цю позицію під час засідання Ради міністрів, де обговорювалися майбутні міжнародні зустрічі.

Вона також підтримала рішення глави МЗС Італії Антоніо Таяні скасувати візит до Сполучених Штатів на тлі суперечки з Трампом.

На думку прем’єрки, цей крок став чітким сигналом, однак надалі загострювати ситуацію немає потреби.

Мелоні переконана, що конфлікт не вплине на стратегічні відносини між Італією та США. Вона наголосила, що дві країни пов’язує багаторічне партнерство, яке не може бути поставлене під сумнів через перепалку в соціальних мережах.

Італія та США мають відносини, які не починаються й не закінчуються залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент; ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати

Джорджа Мелоні 

Джорджа Мелоні 

Прем’єр-міністерка Італії

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