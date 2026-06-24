Мелоні поставила крапку в конфлікті з Трампом

Лідерка Італії Джорджа Мелоні заявила про те, що відносини Рима та Вашингтона повинні "повернутися до норми" попри її публічну суперечку з американським президентом Дональдом Трампом.

Мелоні знову готова до діалогу зі США

Прем’єр-міністерка Італії заявила, що не має наміру продовжувати публічний конфлікт із президентом США, який минулого тижня розгорівся в соцмережах.

За її словами, відносини між Римом і Вашингтоном мають повернутися до звичного формату співпраці. Мелоні зазначила, що озвучила цю позицію під час засідання Ради міністрів, де обговорювалися майбутні міжнародні зустрічі.

Вона також підтримала рішення глави МЗС Італії Антоніо Таяні скасувати візит до Сполучених Штатів на тлі суперечки з Трампом.

На думку прем’єрки, цей крок став чітким сигналом, однак надалі загострювати ситуацію немає потреби.

Мелоні переконана, що конфлікт не вплине на стратегічні відносини між Італією та США. Вона наголосила, що дві країни пов’язує багаторічне партнерство, яке не може бути поставлене під сумнів через перепалку в соціальних мережах.