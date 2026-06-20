"Ваші безпідставні атаки не мають сенсу!". Мелоні гостро відповіла на закиди Трампа
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"Ваші безпідставні атаки не мають сенсу!". Мелоні гостро відповіла на закиди Трампа

Мелоні
Джерело:  Укрінформ

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні відповіла на останні нападки президента США Дональда Трампа, порадивши перейматися власними рейтингами, та додала, що більше на цю тему не сперечатиметься.

Головні тези:

  • Джорджа Мелоні відреагувала на останні нападки Дональда Трампа, підкресливши важливість єдності Заходу.
  • Прем’єрка Італії заступилася за національні інтереси країни, висловлюючи невдоволення по відношенню до позиції Трампа.

Мелоні порадила Трампу зосередитися на своїй популярності

У своєму дописі, Мелоні зазначила, що дає відповідь на останній допис Трампа на її адресу, але більше не буде повертатися до цієї теми, адже досі вірить у єдність Заходу та не вважає, що такі дії "відповідають нашим завданням".

Президенте Трамп, ці постійні та безпідставні атаки не мають сенсу. Що стосується моєї популярності, то те, що я — Ваш друг, безумовно, мені не допомогло, і це не залежить від моїх відносин з Вами. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і саме це я завжди робила.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Прем’єрка Італії

Італійська прем’єрка підкреслила, що використання американських військових баз в Італії регулюється угодами, яких Італія, за словами Мелоні, завжди дотримувалася.

Італія — це все ще суверенна держава. У будь-якому разі, моя популярність Вас не стосується. Я б порадила Вам зосередитися на своїй.

Раніше Трамп розкритикував позицію італійського уряду через відмову надати США дозвіл на використання авіабази на Сицилії для завдання повітряних ударів по Ірану.

Пізніше Мелоні також викликала гнів Трампа, захистивши Папу Лева XIV після того, як президент назвав понтифіка "жахливим у зовнішній політиці" через його критику війни. Лідерка Італії також піддала критиці наміри Трампа вивести американські війська з низки європейських країн, зокрема з Італії.

Після саміту G7 Мелоні заявила, що її стосунки з Трампом не змінилися та, що обидва лідери розуміють точки зору один одного.

20 червня Трамп знову виклав допис, де стверджував, нібито Мелоні "знову й знову благала" його про спільну фотографію, а також заявив, що демонстрацією дружби з ним італійська лідерка нібито "хоче підняти собі рейтинг".

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