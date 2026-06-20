"Ваши безосновательные атаки не имеют смысла!". Мэлони остро ответила на упреки Трампа

Глава правительства Италии Джорджа Мелони ответила на последние нападки президента США Дональда Трампа, посоветовав беспокоиться о собственных рейтингах, и добавила, что больше на эту тему не будет спорить.

Мелони посоветовала Трампу сосредоточиться на своей популярности

В своем сообщении Мелони отметила, что дает ответ на последнее сообщение Трампа в ее адрес, но больше не будет возвращаться к этой теме, ведь до сих пор верит в единство Запада и не считает, что такие действия "отвечают нашим задачам".

Президент Трамп, эти постоянные и безосновательные атаки не имеют смысла. Что касается моей популярности, то то, что я ваш друг, безусловно, мне не помогло, и это не зависит от моих отношений с Вами. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы в Италии, и именно это я всегда делала. Джорджа Мэлони Премьер Италии

Итальянский премьер подчеркнула, что использование американских военных баз в Италии регулируется соглашениями, которых Италия, по словам Мелони, всегда придерживалась.

Италия — это все еще суверенное государство. В любом случае моя популярность Вас не касается. Я бы посоветовала Вам сосредоточиться на своем.

Ранее Трамп раскритиковал позицию итальянского правительства из-за отказа предоставить США разрешение на использование авиабазы на Сицилии для нанесения воздушных ударов по Ирану.

Позже Мэлони также вызвала гнев Трампа, защитив Папу Льва XIV после того, как президент назвал понтифика "ужасным во внешней политике" из-за его критики войны. Лидер Италии также подвергла критике намерения Трампа вывести американские войска из ряда европейских стран, в том числе из Италии.

После саммита G7 Мэлони заявила, что ее отношения с Трампом не изменились и что оба лидера понимают точки зрения друг друга.