Масштабная чистка в Пентагоне. Хегсет увольняет проукраинского топгенерала

Как удалось узнать Financial Times, глава Минобороны США Пит Хегесет вынуждает уйти в отставку высокопоставленного генерала Кристофера Донагью. Что важно понимать, сейчас он не только возглавляет сухопутные войска США в Европе и Африке, но также отвечает за оказание помощи Украине.

Хегсет продолжает чистку в Минобороны США

Журналисты сообщают, что это кадровое решение является частью масштабных перестановок в Пентагоне. Их проводит министр обороны США Пит Хегсет.

Донагью фактически вынужден покинуть пост через два месяца после увольнения начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа — этот шаг, вызвал недовольство среди военного руководства.

Ожидается, что в ближайшее время Донагью объявит об отставке, а в июле официально завершит службу.

Четырехзвездочный генерал имеет значительный боевой опыт: он участвовал в операциях в Ираке, Сирии и других горячих точках. Также именно Донагью стал последним американским военнослужащим, покинувшим Афганистан во время вывода войск США в 2021 году.

В последние годы генерал был одним из ключевых координаторов американской военной помощи Украине в противостоянии российской агрессии.