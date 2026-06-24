Україна уразила найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку РФ

24 червня Генеральний штаб ЗСУ оголосив результати успішної атаки на Центр космічного зв'язку (ЦКС) "Дубна" в Московській області.
Головні тези:
- Українські воїни поцілили в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV.
- Також СОУ рознесли стіну Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу.
"Дубна" під ударом СОУ — які наслідки
Ця атака Сил оборони України відбулася в ніч на 22 червня 2026 року.
Станом на сьогодні відомо про успішне влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV.
Що важливо розуміти, його використовують для супутникового зв'язку. Окрім того, під удар потрапила технічна будівля поряд із цією антеною.
Також відбулося влучне ураження Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї з стін.
Як зазначили в Генштабі, цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі.
На цьомі тлі Сили оборони України анонсували продовження операцій з метою ослаблення країни-агресорки РФ.
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