Украина поразила крупнейший наземный комплекс спутниковой связи РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила крупнейший наземный комплекс спутниковой связи РФ

Генштаб ВСУ
"Дубна" под ударом СОУ – какие последствия
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24 июня Генеральный штаб ВСУ объявил результаты успешной атаки на Центр космической связи (ЦКС) "Дубна" в Московской области.

Главные тезисы

  • Украинские воины попали в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV.
  • Также СОУ разнесли стену Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса.

"Дубна" под ударом СОУ — какие последствия

Эта атака Сил обороны Украины произошла в ночь на 22 июня 2026 года.

По состоянию на сегодня известно об успешном попадании в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV.

Что важно понимать, его используют для спутниковой связи. Кроме того, под удар попало техническое здание рядом с этой антенной.

Также произошло точное поражение Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса с частичным разрушением одной из стен.

Как отметили в Генштабе, этот корпус включает в себя центральную аппаратную линию связи, оборудование Наземного комплекса управления и Центральный пульт управления спутниковой сети.

Указанный объект в городе Дубна — крупнейший наземный комплекс спутниковой связи в России. Центр используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, применяемыми Минобороны РФ для связи, разведки и координации войск.

На этом фоне Силы обороны Украины анонсировали продолжение операций с целью ослабления страны-агрессорки РФ.

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