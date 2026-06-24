Украина поразила крупнейший наземный комплекс спутниковой связи РФ

24 июня Генеральный штаб ВСУ объявил результаты успешной атаки на Центр космической связи (ЦКС) "Дубна" в Московской области.
Главные тезисы
- Украинские воины попали в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV.
- Также СОУ разнесли стену Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса.
"Дубна" под ударом СОУ — какие последствия
Эта атака Сил обороны Украины произошла в ночь на 22 июня 2026 года.
По состоянию на сегодня известно об успешном попадании в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV.
Что важно понимать, его используют для спутниковой связи. Кроме того, под удар попало техническое здание рядом с этой антенной.
Также произошло точное поражение Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса с частичным разрушением одной из стен.
Как отметили в Генштабе, этот корпус включает в себя центральную аппаратную линию связи, оборудование Наземного комплекса управления и Центральный пульт управления спутниковой сети.
На этом фоне Силы обороны Украины анонсировали продолжение операций с целью ослабления страны-агрессорки РФ.
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