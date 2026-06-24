Ретранслятори дронів РФ у Білорусі припинили роботу — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Ретранслятори дронів РФ у Білорусі припинили роботу — Зеленський

Зеленський
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Джерело:  Українська правда

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 22 червня на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які допомагали російським дронам влучати по Україні.

Головні тези:

  • Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів дронів РФ на території Білорусі з 22 червня.
  • Президент України висунув ультиматум Лукашенку щодо зняття ретрансляторів, які коригують удари російських дронів по українських містах.

Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів дронів РФ у Білорусі

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент Володимир Зеленський 19 червня висунув ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку — зняти протягом тижня ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах, або це зробить Україна.

Прикордонники 24 червня повідомили, що фіксують певне зменшення інтенсивності зальоту російських ударних дронів через Чернігівщину і відсутність останніми днями масового прольоту "Шахедів" вздовж білорусько-українського кордону.

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