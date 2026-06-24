Ретранслятори дронів РФ у Білорусі припинили роботу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 22 червня на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які допомагали російським дронам влучати по Україні.
Головні тези:
- Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів дронів РФ на території Білорусі з 22 червня.
- Президент України висунув ультиматум Лукашенку щодо зняття ретрансляторів, які коригують удари російських дронів по українських містах.
Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів дронів РФ у Білорусі
Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
Президент Володимир Зеленський 19 червня висунув ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку — зняти протягом тижня ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах, або це зробить Україна.
Прикордонники 24 червня повідомили, що фіксують певне зменшення інтенсивності зальоту російських ударних дронів через Чернігівщину і відсутність останніми днями масового прольоту "Шахедів" вздовж білорусько-українського кордону.
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