Ретранслятори дронів РФ у Білорусі припинили роботу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 22 червня на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які допомагали російським дронам влучати по Україні.

Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів дронів РФ у Білорусі

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють. Володимир Зеленський Президент України

Президент Володимир Зеленський 19 червня висунув ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку — зняти протягом тижня ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах, або це зробить Україна.