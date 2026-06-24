Ретрансляторы дронов РФ в Беларуси прекратили работу — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 22 июня на территории Беларуси прекратили работу ретрансляторы, которые помогали российским дронам попадать по Украине.

Зеленский заявил о прекращении работы ретрансляторов дронов РФ в Беларуси

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

По имеющейся информации, которую мне докладывал главком, а также разведка, 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси. Демонтировали ли их или нет, я, честно говоря, пока не знаю. Но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу и ежедневные доклады получаю. Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Владимир Зеленский 19 июня выдвинул ультиматум самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко — снять в течение недели ретрансляторы, корректирующие удары российских дронов по украинским городам, или это сделает Украина.