Россия перебрасывает системы ПВО из регионов в Москву и на Керченский мост — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия перебрасывает системы ПВО из регионов в Москву и на Керченский мост — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украинская разведка получила внутренние документы РФ, согласно которым Россия опрокидывает системы противовоздушной обороны из регионов в Москву и Керченский мост, ослабляя защиту других направлений на своей территории и временно оккупированных территориях Украины.

Главные тезисы

  • Россия перебрасывает системы ПВО в Москву и на Керченский мост по внутренним документам, что может ослабить защиту других направлений в стране.
  • Украинская разведка получила информацию о реальных последствиях украинских санкций для РФ, включая перемещение ПВО.

Россия "обнажает" от ПВО страну для защиты Москвы 

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил по результатам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.

Разведка получила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий украинских дальнобойных санкций. Зафиксированы и меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Фактически, именно эти два периметра россияне получили команды защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский добавил, что отдельный доклад касался состояния российского ракетного производства и стратегической военной авиации.

Готовим новые наши вполне справедливые ответные шаги на затягивание Россией войны и удары по территории Украины. Важно, чтобы до большего числа россиян дошло понимание, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина предоставила содержательные дипломатические предложения. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей!

В ночь на 18 июня Силы обороны вторично через неделю поразили Московский НПЗ. Генштаб заявлял о попадании и масштабном пожаре на территории предприятия. Речь шла по меньшей мере о пяти точках горения. Предварительно было установлено, что горят комбинированная установка переработки и установки вторичной переработки, а также резервуарный парк.

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