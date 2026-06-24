Россия перебрасывает системы ПВО из регионов в Москву и на Керченский мост — Зеленский

Разведка получила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий украинских дальнобойных санкций. Зафиксированы и меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Фактически, именно эти два периметра россияне получили команды защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы.