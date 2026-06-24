Россия перебрасывает системы ПВО из регионов в Москву и на Керченский мост — Зеленский

Украинская разведка получила внутренние документы РФ, согласно которым Россия опрокидывает системы противовоздушной обороны из регионов в Москву и Керченский мост, ослабляя защиту других направлений на своей территории и временно оккупированных территориях Украины.
Главные тезисы
- Россия перебрасывает системы ПВО в Москву и на Керченский мост по внутренним документам, что может ослабить защиту других направлений в стране.
- Украинская разведка получила информацию о реальных последствиях украинских санкций для РФ, включая перемещение ПВО.
Россия "обнажает" от ПВО страну для защиты Москвы
Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил по результатам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко.
Зеленский добавил, что отдельный доклад касался состояния российского ракетного производства и стратегической военной авиации.
В ночь на 18 июня Силы обороны вторично через неделю поразили Московский НПЗ. Генштаб заявлял о попадании и масштабном пожаре на территории предприятия. Речь шла по меньшей мере о пяти точках горения. Предварительно было установлено, что горят комбинированная установка переработки и установки вторичной переработки, а также резервуарный парк.
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