Зеленский подписал закон об изменениях в Госбюджет-2026 с дополнительными расходами на оборону
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подписал закон об изменениях в Госбюджет-2026 с дополнительными расходами на оборону

Верховная Рада Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет-2026, которые направлены, прежде всего, на увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

Главные тезисы

  • Подписанный Зеленским закон о внесении изменений в Госбюджет-2026 направлен на увеличение расходов на оборону и безопасность.
  • Увеличение расходов на сектор безопасности и обороны составит 1,56 трлн грн.
  • Предприняты шаги для увеличения доходов госбюджета на 2 трлн 291 млрд грн благодаря финансовой поддержке ЕС и другим источникам.

Зеленский подписал закон об изменениях в Госбюджет-2026

Об этом сообщает сайт парламента.

Закон предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн.

Изменениями предусмотрено, что доходы госбюджета-2026 возрастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:

  • финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;

  • дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;

  • увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного довольствия военных — 22,6 млрд гривен.

10 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в государственный бюджет-2026, которые направлены, прежде всего, на увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

18 июня Верховная Рада провалила все семь проектов Постановлений об отмене решения ВР от 10 июня 2026 г. о принятии в целом как закона проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Учитывая результаты голосования, парламент разблокировал подписание Председателем Верховной Рады соответствующего закона и дальнейшего направления на подпись Президенту.

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