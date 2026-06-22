Зеленский подписал закон об изменениях в Госбюджет-2026 с дополнительными расходами на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет-2026, которые направлены, прежде всего, на увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.
Главные тезисы
- Подписанный Зеленским закон о внесении изменений в Госбюджет-2026 направлен на увеличение расходов на оборону и безопасность.
- Увеличение расходов на сектор безопасности и обороны составит 1,56 трлн грн.
- Предприняты шаги для увеличения доходов госбюджета на 2 трлн 291 млрд грн благодаря финансовой поддержке ЕС и другим источникам.
Зеленский подписал закон об изменениях в Госбюджет-2026
Об этом сообщает сайт парламента.
Закон предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн.
Изменениями предусмотрено, что доходы госбюджета-2026 возрастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:
финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;
дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;
увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного довольствия военных — 22,6 млрд гривен.
10 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в государственный бюджет-2026, которые направлены, прежде всего, на увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.
Учитывая результаты голосования, парламент разблокировал подписание Председателем Верховной Рады соответствующего закона и дальнейшего направления на подпись Президенту.
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