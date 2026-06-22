Зеленский подписал закон об изменениях в Госбюджет-2026 с дополнительными расходами на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет-2026, которые направлены, прежде всего, на увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

Зеленский подписал закон об изменениях в Госбюджет-2026

Об этом сообщает сайт парламента.

Закон предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн.

Изменениями предусмотрено, что доходы госбюджета-2026 возрастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:

финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;

дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;

увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного довольствия военных — 22,6 млрд гривен.

10 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в государственный бюджет-2026, которые направлены, прежде всего, на увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

18 июня Верховная Рада провалила все семь проектов Постановлений об отмене решения ВР от 10 июня 2026 г. о принятии в целом как закона проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны. Поделиться

Учитывая результаты голосования, парламент разблокировал подписание Председателем Верховной Рады соответствующего закона и дальнейшего направления на подпись Президенту.