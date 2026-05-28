Рада приняла за основу проект изменений в Госбюджет 2026 года
Категория
Экономика
Дата публикации

Рада приняла за основу проект изменений в Госбюджет 2026 года

Министерство финансов Украины
Рада
Читати українською

Верховная Рада приняла в первом чтении (за основу) законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны (регистр. № 15224).

Главные тезисы

  • Законопроект о внесении изменений в Госбюджет 2026 года направлен на укрепление обороноспособности государства.
  • Финансирование сектора безопасности и обороны увеличится на 1 трлн 560 млрд грн.

Рада приняла изменения в Дербюджет-2026

В Минфине отметили, что изменения связаны с запланированным поступлением в Украину финансовой поддержки от Евросоюза — 45 млрд евро, и направлены, прежде всего, на укрепление обороноспособности государства.

Изменениями предусмотрено, что доходы госбюджета-2026 возрастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:

  • финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;

  • дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;

  • увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного довольствия военных — 22,6 млрд гривен.

Кроме того, главные распорядители средств государственного бюджета подали предложения по сокращению расходов на 276,3 млн. грн. в соответствии с протокольным поручением Кабинета министров.

В Министерстве финансов отметили, что благодаря значительному объему внешней поддержки в форме грантов предусмотрено уменьшение дефицита государственного бюджета на 651,5 млрд грн — с 18,5% до 12,1% ВВП (сокращение на 6,4%).

Ключевое изменение государственной сметы — это существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Рост составит 1 трлн 560 млрд гривен (общий ресурс на оборону и безопасность с учетом проекта изменений будет составлять 4 трлн 367 млрд грн).

Предусмотрено, что дополнительные средства будут распределяться по трем основным направлениям:

  • +174,3 млрд грн (общий ресурс — 1 трлн 454 млрд грн) — денежное довольствие военнослужащих.

  • +1 трлн 371 млрд грн (общий ресурс — 2 трлн 297 млрд грн) — вооружение и военная техника. Денежные средства будут направляться на закупку и ремонт военной техники, вооружения, боеприпасов.

  • +14,6 млрд грн (общий ресурс — 213,6 млрд грн) — резерв для сектора безопасности и обороны.

В законопроекте, принятом в первом чтении, также отражены два важных новшества:

  1. Предусматривается зачисление военного сбора с 01.07.2026 в специальный фонд госбюджета и направление его на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

  2. По предложению Минобороны, поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования, после введения, будут направляться на закупку и модернизацию вооружения, развитие оборонно-промышленного комплекса, внедрение новых технологий и денежное обеспечение военных.

Кроме того, новой бюджетной программой будет предусматриваться 40 млрд. грн. на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Согласно законопроекту, в Резервный фонд государственного бюджета будет дополнительно направляться 40 млрд гривен. Эти средства будут предназначены для финансирования непредвиденных мер в условиях военного положения — в частности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией России.

Комитетом ВРУ по вопросам бюджета совместно с Минфином законопроект будет подготовлен к рассмотрению Верховной Радой Украины во ІІ чтении по сокращенной процедуре.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подписал законопроект о госбюджете на 2025 год
Денис Шмыгаль
Зеленский подписал законопроект о госбюджете на 2025 год
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Оборонные расходы возрастут. Кабмин одобрил изменения Госбюджета-2025
Кабмин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Госбюджет-2026. Правительство подготовило изменения для усиления сектора безопасности и обороны
Юлия Свириденко
Кабмин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?