Рада приняла за основу проект изменений в Госбюджет 2026 года

Верховная Рада приняла в первом чтении (за основу) законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны (регистр. № 15224).

В Минфине отметили, что изменения связаны с запланированным поступлением в Украину финансовой поддержки от Евросоюза — 45 млрд евро, и направлены, прежде всего, на укрепление обороноспособности государства.

Изменениями предусмотрено, что доходы госбюджета-2026 возрастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:

финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;

дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;

увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного довольствия военных — 22,6 млрд гривен.

Кроме того, главные распорядители средств государственного бюджета подали предложения по сокращению расходов на 276,3 млн. грн. в соответствии с протокольным поручением Кабинета министров.

В Министерстве финансов отметили, что благодаря значительному объему внешней поддержки в форме грантов предусмотрено уменьшение дефицита государственного бюджета на 651,5 млрд грн — с 18,5% до 12,1% ВВП (сокращение на 6,4%).

Ключевое изменение государственной сметы — это существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Рост составит 1 трлн 560 млрд гривен (общий ресурс на оборону и безопасность с учетом проекта изменений будет составлять 4 трлн 367 млрд грн).

Предусмотрено, что дополнительные средства будут распределяться по трем основным направлениям:

+174,3 млрд грн (общий ресурс — 1 трлн 454 млрд грн) — денежное довольствие военнослужащих.

+1 трлн 371 млрд грн (общий ресурс — 2 трлн 297 млрд грн) — вооружение и военная техника. Денежные средства будут направляться на закупку и ремонт военной техники, вооружения, боеприпасов.

+14,6 млрд грн (общий ресурс — 213,6 млрд грн) — резерв для сектора безопасности и обороны.

В законопроекте, принятом в первом чтении, также отражены два важных новшества:

Предусматривается зачисление военного сбора с 01.07.2026 в специальный фонд госбюджета и направление его на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины. По предложению Минобороны, поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования, после введения, будут направляться на закупку и модернизацию вооружения, развитие оборонно-промышленного комплекса, внедрение новых технологий и денежное обеспечение военных.

Кроме того, новой бюджетной программой будет предусматриваться 40 млрд. грн. на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Согласно законопроекту, в Резервный фонд государственного бюджета будет дополнительно направляться 40 млрд гривен. Эти средства будут предназначены для финансирования непредвиденных мер в условиях военного положения — в частности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией России.