Зеленский подписал законопроект о госбюджете на 2025 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год, определяющий ключевые показатели для жизни украинцев в следующем году.
Главные тезисы
- Государственный бюджет на 2025 год в Украине определяет приоритеты для финансирования обороны, социальной защиты, здравоохранения и образования.
- Зарплаты: минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен, средняя зарплата прогнозируется на уровне 24389 гривен.
- Пенсии: с 1 марта 2025 предусмотрено проведение индексации пенсий и разработку законопроектов для унификации подходов к перерасчету.
- Субсидии: в поддержку в оплате жилищно-коммунальных услуг выделено 42,3 млрд гривен, количество получателей сократится на 400 тысяч человек.
- Государственный бюджет на 2025 год направлен на стабильное развитие страны и обеспечение жизненных потребностей граждан.
Бюджет Украины на 2025 год — что важно знать
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, главным приоритетом сметы остается оборона государства.
Силы безопасности и обороны: На финансирование, закупку и производство оружия, дронов и техники выделено 2,23 трлн.
Социальная защита: Предусмотрено 420,9 млрд. гривен.
Здравоохранение: выделено 217 млрд гривен.
Запланировано финансирование на сумму 199 млрд гривен .
Что известно о зарплатах, пенсиях и субсидиях в 2025 году
Минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен в месяц (48 гривен в час) без повышения с 1 января.
Средняя заработная плата прогнозируется на уровне 24389 гривен. Этот рост связан с необходимостью удержания кадров и привлечения новых работников на фоне дефицита рабочей силы.
Также до 1 июля 2025 г. Кабинет министров должен разработать законопроекты, унифицирующие подходы к перерасчету пенсий, назначенных по специальным законам.
На помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа выделено 42,3 млрд. гривен. Число получателей субсидий сократится на 400 тысяч человек.
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