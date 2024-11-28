Зеленский подписал законопроект о госбюджете на 2025 год
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский подписал законопроект о госбюджете на 2025 год

Денис Шмыгаль
Зеленский подписал законопроект о госбюджете на 2025 год
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год, определяющий ключевые показатели для жизни украинцев в следующем году.

Главные тезисы

  • Государственный бюджет на 2025 год в Украине определяет приоритеты для финансирования обороны, социальной защиты, здравоохранения и образования.
  • Зарплаты: минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен, средняя зарплата прогнозируется на уровне 24389 гривен.
  • Пенсии: с 1 марта 2025 предусмотрено проведение индексации пенсий и разработку законопроектов для унификации подходов к перерасчету.
  • Субсидии: в поддержку в оплате жилищно-коммунальных услуг выделено 42,3 млрд гривен, количество получателей сократится на 400 тысяч человек.
  • Государственный бюджет на 2025 год направлен на стабильное развитие страны и обеспечение жизненных потребностей граждан.

Бюджет Украины на 2025 год — что важно знать

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, главным приоритетом сметы остается оборона государства.

  • Силы безопасности и обороны: На финансирование, закупку и производство оружия, дронов и техники выделено 2,23 трлн.

  • Социальная защита: Предусмотрено 420,9 млрд. гривен.

  • Здравоохранение: выделено 217 млрд гривен.

  • Запланировано финансирование на сумму 199 млрд гривен .

Правительство уверено, что следующий финансовый год будет стабильным. У нас есть слаженное сотрудничество между ветвями власти и мощная поддержка международных партнеров.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Что известно о зарплатах, пенсиях и субсидиях в 2025 году

Минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен в месяц (48 гривен в час) без повышения с 1 января.

Средняя заработная плата прогнозируется на уровне 24389 гривен. Этот рост связан с необходимостью удержания кадров и привлечения новых работников на фоне дефицита рабочей силы.

Также до 1 июля 2025 г. Кабинет министров должен разработать законопроекты, унифицирующие подходы к перерасчету пенсий, назначенных по специальным законам.

На помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа выделено 42,3 млрд. гривен. Число получателей субсидий сократится на 400 тысяч человек.

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