Зеленский подписал законопроект о госбюджете на 2025 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год, определяющий ключевые показатели для жизни украинцев в следующем году.

Бюджет Украины на 2025 год — что важно знать

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, главным приоритетом сметы остается оборона государства.

Силы безопасности и обороны: На финансирование, закупку и производство оружия, дронов и техники выделено 2,23 трлн.

Социальная защита: Предусмотрено 420,9 млрд. гривен.

Здравоохранение: выделено 217 млрд гривен.

Запланировано финансирование на сумму 199 млрд гривен .

Правительство уверено, что следующий финансовый год будет стабильным. У нас есть слаженное сотрудничество между ветвями власти и мощная поддержка международных партнеров. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Что известно о зарплатах, пенсиях и субсидиях в 2025 году

Минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен в месяц (48 гривен в час) без повышения с 1 января.

Средняя заработная плата прогнозируется на уровне 24389 гривен. Этот рост связан с необходимостью удержания кадров и привлечения новых работников на фоне дефицита рабочей силы.

Также до 1 июля 2025 г. Кабинет министров должен разработать законопроекты, унифицирующие подходы к перерасчету пенсий, назначенных по специальным законам.

На помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа выделено 42,3 млрд. гривен. Число получателей субсидий сократится на 400 тысяч человек.