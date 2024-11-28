Зеленський підписав законопроєкт про держбюджет на 2025 рік
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський підписав законопроєкт про держбюджет на 2025 рік

Денис Шмигаль
Зеленський підписав законопроєкт про держбюджет на 2025 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, який визначає ключові показники для життя українців у наступному році.

Головні тези:

  • Державний бюджет на 2025 рік в Україні визначає пріоритети для фінансування оборони, соціального захисту, охорони здоров'я та освіти.
  • Зарплати: мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8000 гривень, середня зарплата прогнозується на рівні 24 389 гривень.
  • Пенсії: з 1 березня 2025 року передбачено проведення індексації пенсій та розроблення законопроєктів для уніфікації підходів до перерахунку.
  • Субсидії: на підтримку в оплаті житлово-комунальних послуг виділено 42,3 млрд гривень, кількість отримувачів скоротиться на 400 тисяч осіб.
  • Державний бюджет на 2025 рік спрямований на стабільний розвиток країни та забезпечення життєвих потреб громадян.

Бюджет України на 2025 рік — що важливо знати

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, головним пріоритетом кошторису залишається оборона держави.

  • Сили безпеки та оборони: На фінансування, закупівлю й виробництво зброї, дронів та техніки виділено 2,23 трлн гривень.

  • Соціальний захист: Передбачено 420,9 млрд гривень.

  • Охорона здоров’я: Виділено 217 млрд гривень.

  • Освіта: Заплановано фінансування на суму 199 млрд гривень.

Уряд упевнений, що наступний фінансовий рік буде стабільним. Ми маємо злагоджену співпрацю між гілками влади та потужну підтримку міжнародних партнерів.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Що відомо про зарплати, пенсії та субсидії у 2025 році

Мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8000 гривень на місяць (48 гривень на годину), без підвищення з 1 січня.

Середня заробітна плата прогнозується на рівні 24 389 гривень. Це зростання пов'язане з необхідністю утримання кадрів та залучення нових працівників на фоні дефіциту робочої сили.

Також до 1 липня 2025 року Кабінет міністрів має розробити законопроєкти, що уніфікують підходи до перерахунку пенсій, призначених за спеціальними законами. З 1 березня 2025 року передбачено проведення індексації пенсій.

На допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного палива, а також зрідженого газу виділено 42,3 млрд гривень. Кількість отримувачів субсидій скоротиться на 400 тисяч осіб.

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