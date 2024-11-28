Зеленський підписав законопроєкт про держбюджет на 2025 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, який визначає ключові показники для життя українців у наступному році.

Бюджет України на 2025 рік — що важливо знати

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, головним пріоритетом кошторису залишається оборона держави.

Сили безпеки та оборони: На фінансування, закупівлю й виробництво зброї, дронів та техніки виділено 2,23 трлн гривень.

Соціальний захист: Передбачено 420,9 млрд гривень.

Охорона здоров’я: Виділено 217 млрд гривень.

Освіта: Заплановано фінансування на суму 199 млрд гривень.

Уряд упевнений, що наступний фінансовий рік буде стабільним. Ми маємо злагоджену співпрацю між гілками влади та потужну підтримку міжнародних партнерів. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Що відомо про зарплати, пенсії та субсидії у 2025 році

Мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8000 гривень на місяць (48 гривень на годину), без підвищення з 1 січня.

Середня заробітна плата прогнозується на рівні 24 389 гривень. Це зростання пов'язане з необхідністю утримання кадрів та залучення нових працівників на фоні дефіциту робочої сили.

Також до 1 липня 2025 року Кабінет міністрів має розробити законопроєкти, що уніфікують підходи до перерахунку пенсій, призначених за спеціальними законами. З 1 березня 2025 року передбачено проведення індексації пенсій.

На допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного палива, а також зрідженого газу виділено 42,3 млрд гривень. Кількість отримувачів субсидій скоротиться на 400 тисяч осіб.