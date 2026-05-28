Рада прийняла за основу проєкт змін до Держбюджету 2026 року

Верховна Рада прийняла в першому читанні (за основу) законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони (реєстр. № 15224).

У Мінфіні зазначили, що зміни пов'язані із запланованими надходженням до України фінансової підтримки від Євросоюзу — 45 млрд євро, та спрямовані передусім на зміцнення обороноздатності держави.

Змінами передбачено, що доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн (з урахуванням проєкту змін доходи складатимуть майже 5 трлн 196 млрд грн) завдяки трьом джерелам:

фінансова підтримка ЄС (механізм посиленого співробітництва) — 2 трлн 221 млрд грн;

додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;

збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових — 22,6 млрд гривень.

Окрім того, головні розпорядники коштів державного бюджету подали пропозиції щодо скорочення видатків на 276,3 млн грн відповідно до протокольного доручення Кабінету міністрів.

У Міністерстві фінансів зауважили, що завдяки значному обсягу зовнішньої підтримки у формі грантів, передбачено зменшення дефіциту державного бюджету на 651,5 млрд грн — з 18,5% до 12,1% ВВП (скорочення на 6,4%).

Ключова зміна у державному кошторисі — це суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Зростання складатиме 1 трлн 560 млрд гривень (загальний ресурс на оборону та безпеку з урахуванням проєкту змін складатиме 4 трлн 367 млрд грн).

Передбачено, що додаткові кошти розподілятимуться за трьома основними напрямами:

+174,3 млрд грн (загальний ресурс — 1 трлн 454 млрд грн) — грошове забезпечення військовослужбовців.

+1 трлн 371 млрд грн (загальний ресурс — 2 трлн 297 млрд грн) — озброєння та військова техніка. Кошти спрямовуватимуться на закупівлю та ремонт військової техніки, озброєння, боєприпасів.

+14,6 млрд грн (загальний ресурс — 213,6 млрд грн) — резерв для сектору безпеки та оборони.

У законопроєкті, прийнятому в першому читанні, також відображено дві важливі новації:

Передбачається зарахування військового збору з 01.07.2026 до спеціального фонду держбюджету і спрямування його на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. За пропозицією Міноборони, надходження від вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, після його запровадження, спрямовуватимуться на закупівлю та модернізацію озброєння, розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та грошове забезпечення військових.

Крім того, новою бюджетною програмою передбачатиметься 40 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Відповідно до законопроєкту, до Резервного фонду державного бюджету додатково спрямовуватиметься 40 млрд гривень. Ці кошти призначатимуться для фінансування непередбачуваних заходів в умовах воєнного стану — зокрема ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією рф.