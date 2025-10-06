Оборонні витрати зростуть. Кабмін схвалив зміни Держбюджету-2025

Кабмін сьогодні схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.
Головні тези:
- Уряд ухвалив законопроєкт зі змінами до державного бюджету на 2025 рік, що передбачає збільшення оборонних видатків в Україні.
- Згідно з новим рішенням, обсяг фінансування сектору оборони та безпеки збільшиться на 317 млрд гривень, переважна частина яких буде спрямована на Міністерство оборони.
- Видатки на заробітну плату військовослужбовців, закупівлю, модернізацію озброєння та розвиток оборонно-промислового комплексу є серед основних напрямків розподілу фінансування.
Оборонні витрати в Україні зростуть: що відомо
Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши відповідний документ.
Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.
Кошти передбачено на:
заробітну плату військовослужбовців та інші обов’язкові виплати особового складу;
закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й обладнання;
розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.
Також новий законопроєкт вносить уточнення до основних статей державного бюджету, збільшуючи:
загальний обсяг доходів — до 2,502 трлн грн;
видатки — до 4,654 трлн грн;
дефіцит державного бюджету — до 2,184 трлн грн.
Уряд отримає право у листопаді–грудні 2025 року перерозподіляти кошти загального фонду між бюджетними програмами, щоб у першу чергу забезпечити фінансування потреб Збройних сил України.
У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-