Оборонні витрати зростуть. Кабмін схвалив зміни Держбюджету-2025

Кабмін сьогодні схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.

Оборонні витрати в Україні зростуть: що відомо

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши відповідний документ.

Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.

Кошти передбачено на:

заробітну плату військовослужбовців та інші обов’язкові виплати особового складу;

закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й обладнання;

розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.

Також новий законопроєкт вносить уточнення до основних статей державного бюджету, збільшуючи:

загальний обсяг доходів — до 2,502 трлн грн;

видатки — до 4,654 трлн грн;

дефіцит державного бюджету — до 2,184 трлн грн.

Уряд отримає право у листопаді–грудні 2025 року перерозподіляти кошти загального фонду між бюджетними програмами, щоб у першу чергу забезпечити фінансування потреб Збройних сил України.

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.