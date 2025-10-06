Оборонные расходы возрастут. Кабмин одобрил изменения Госбюджета-2025

Кабмин сегодня одобрил законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год. Он предполагает дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны.

Оборонные расходы в Украине возрастут: что известно

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, опубликовав соответствующий документ.

Согласно документу расходы общего фонда госбюджета предлагают увеличить на 317 млрд гривен. Из них большая часть будет направлена на финансирование Министерства обороны Украины.

Средства предусмотрены на:

заработная плата военнослужащих и другие обязательные выплаты личного состава;

закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и оборудования;

развитие оборонно-промышленного комплекса и внедрение новых технологий в области обороны.

Также новый законопроект вносит уточнение в основные статьи государственного бюджета, увеличивая:

общий объем доходов — до 2,502 трлн грн;

расходы — до 4,654 трлн грн;

дефицит государственного бюджета — до 2,184 трлн грн.

Правительство получит право в ноябре-декабре 2025 перераспределять средства общего фонда между бюджетными программами, чтобы в первую очередь обеспечить финансирование потребностей Вооруженных сил Украины.

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн. гривен с 3,94 трлн. гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд. гривен.