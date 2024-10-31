Совет одобрил госбюджет на 2025 год в первом чтении

Верховная Рада одобрила выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2025 год. Бюджет в первом чтении поддержали 247 депутатов.
Главные тезисы
- Верховная Рада Украины одобрила выводы и предложения народных депутатов к проекту госбюджета на 2025 год в первом чтении.
- Бюджетный комитет предложил ряд изменений, включая отмену Дорожного фонда, пересмотр идеи премирования судей и выделение средств на гуманитарное разминирование и новые пассажирские вагоны.
- Одобренные бюджетные выводы могут быть учтены Кабинетом Министров при подготовке законопроекта ко второму чтению, которое завершится не позднее 20 ноября.
- Предусмотрено увеличение расходов на оборону до 1 трлн 223 млрд гривен, что составляет 26,3% ВВП, при сокращении социальных расходов на 50 млрд гривен.
- Бюджет на 2025 год предполагает доходы в размере 2 трлн 336 млрд гривен, расходы — 3 трлн 938 млрд гривен с дефицитом 1 трлн 640,6 млрд гривен, покрываемым в основном за счет международной помощи.
Рада поддержала бюджет Украины на 2025 год
Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
За соответствующую норму проголосовали 247 народных депутатов.
Первое чтение не подразумевает существенных изменений в проекте бюджета.
Что предусматривает проект Государственного бюджета на 2025 год
Предложения Бюджетного комитета должны быть рассмотрены и могут быть учтены Кабинетом Министров при подготовке законопроекта ко второму чтению.
Среди существенных изменений, которые правительству рекомендуется учесть при подготовке ко второму чтению:
Комитет предлагает отменить Дорожный фонд в бюджете в размере 43,2 млрд гривен.
Так называемая "чернобыльская пенсия" (доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения) будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Им выплачивается 2361 гривна. Это даст экономию бюджету 15 млрд гривен.
Кроме того, предлагается пересмотреть идею внедрения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение, рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд. грн.) на новые пассажирские вагоны, выделить 2 млрд. гривен на гуманитарное разминирование.
Одобренные бюджетные выводы должны учитываться Кабмином при подготовке ко второму чтению. Разбирательство во втором чтении завершается не позднее 20 ноября года.
Также согласно документу, доходы бюджета составят 2 трлн 336 млрд гривен. Расходы — 3 трлн 938 млрд грн, дефицит 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.
Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности — 1 трлн 223 млрд гривен. Это составляет 26,3% ВВП. Расходы на оборону будут выше, чем в 2024 году (2 трлн. 177 млрд. гривен).
В то же время, предусмотрено сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен до 419 млрд гривен.
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