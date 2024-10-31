Рада схвалила держбюджет на 2025 рік у першому читанні

Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проєкту закону про держбюджет на 2025 рік. Бюджет у першому читанні підтримали 247 депутатів.

Рада підтримала бюджет України на 2025 рік

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили, — повідомив Ярослав Железняк. Поширити

За відповідну норму проголосували 247 народних депутатів.

Перше читання не передбачає суттєвих змін в проєкті бюджету.

Що передбачає проєкт Державного бюджету на 2025 рік

Пропозиції Бюджетного комітету мають бути розглянуті та можуть бути враховані Кабінетом міністрів при підготовці законопроєкту до другого читання.

Серед суттєвих змін, які уряду рекомендується врахувати під час підготовки до другого читання:

Комітет пропонує скасувати Дорожній фонд у бюджеті обсягом 43,2 млрд гривень.

Так звана "чорнобильська пенсія" (доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення) буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Їм виплачується 2361 гривня. Це дасть економію для бюджету 15 млрд гривень.

Крім того, пропонується переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення, розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони, виділити 2 млрд гривень на гуманітарне розмінування.

Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада року.

Також згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень. Видатки — 3 трлн 938 млрд грн, дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки — 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть вищими, ніж у 2024 році (2 трлн 177 млрд гривень).

Водночас передбачено скорочення соціальних видатків на 50 млрд гривень до 419 млрд гривень.