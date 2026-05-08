Держбюджет-2026. Уряд підготував зміни для посилення сектора безпеки і оборони
Юлія Свириденко
Кабмін

Кабінет міністрів України підготував зміни до Державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони.

Головні тези:

  • Уряд готує зміни до Держбюджету-2026 для стимулювання сектору безпеки і оборони.
  • Україна отримає 90 млрд євро кредиту ЄС на 2026-2027 роки, з яких 31,8 млрд євро піде на оборону.
  • Видатки на сектор безпеки і оборони України збільшаться удвічі, зокрема на підвищення обороноздатності, грошове забезпечення ЗСУ та інші потреби.

Уряд підготував зміни до Держбюджету-2026

Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона пояснила, що це стало можливим завдяки погодженню кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш — уже в червні.

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

Вона також зазначила, що для сектору безпеки і оборони передбачені додаткові 1,56 трлн грн.

Ці гроші підуть на:

  • 1,397 трлн грн на підвищення обороноздатності і безпеки держави (28,3 млрд євро, які Україна отримає за позикою ЄС в цьому році на оборонні потреби);

  • 152,26 млрд грн для забезпечення ЗСУ (переважно грошове забезпечення);

  • 14,58 млрд грн на поповнення резерву коштів для сектору безпеки і оборони;

  • 3,15 млрд грн на розвиток ОПК;

  • 2,13 млрд грн для Держспецтранспорту;

  • 9,91 млрд грн для Нацгвардії (грошове забезпечення і зброя разом);

  • 6,79 млрд грн для Державної прикордонної служби (грошове забезпечення і зброя разом);

  • 4,8 млрд грн для Держспецзв’язку (дрони);

  • 2,47 млрд грн для СБУ (переважно грошове забезпечення);

  • 1,83 млрд грн для ГУР МО (грошове забезпечення та зброя);

  • 7,8 млн грн для СЗР.

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа наголосила, що видатки на армію таким чином зростуть у два рази.

