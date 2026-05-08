Держбюджет-2026. Уряд підготував зміни для посилення сектора безпеки і оборони

Кабінет міністрів України підготував зміни до Державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони.
Головні тези:
- Уряд готує зміни до Держбюджету-2026 для стимулювання сектору безпеки і оборони.
- Україна отримає 90 млрд євро кредиту ЄС на 2026-2027 роки, з яких 31,8 млрд євро піде на оборону.
- Видатки на сектор безпеки і оборони України збільшаться удвічі, зокрема на підвищення обороноздатності, грошове забезпечення ЗСУ та інші потреби.
Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона пояснила, що це стало можливим завдяки погодженню кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
Вона також зазначила, що для сектору безпеки і оборони передбачені додаткові 1,56 трлн грн.
Ці гроші підуть на:
1,397 трлн грн на підвищення обороноздатності і безпеки держави (28,3 млрд євро, які Україна отримає за позикою ЄС в цьому році на оборонні потреби);
152,26 млрд грн для забезпечення ЗСУ (переважно грошове забезпечення);
14,58 млрд грн на поповнення резерву коштів для сектору безпеки і оборони;
3,15 млрд грн на розвиток ОПК;
2,13 млрд грн для Держспецтранспорту;
9,91 млрд грн для Нацгвардії (грошове забезпечення і зброя разом);
6,79 млрд грн для Державної прикордонної служби (грошове забезпечення і зброя разом);
4,8 млрд грн для Держспецзв’язку (дрони);
2,47 млрд грн для СБУ (переважно грошове забезпечення);
1,83 млрд грн для ГУР МО (грошове забезпечення та зброя);
7,8 млн грн для СЗР.
Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа наголосила, що видатки на армію таким чином зростуть у два рази.
