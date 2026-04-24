Кабмін розширює програму "Доступні ліки" — Свириденко

З 1 липня готується розширення програми "Доступні ліки", до якої буде додано значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними в Україні.
Головні тези:
- Програма “Доступні ліки” буде розширена для лікування серцево-судинних захворювань, які становлять значну частку смертей в Україні.
- Ішемічна хвороба серця та інфаркт — одні з найпоширеніших проблем, які можна попередити через регулярне лікування та контроль.
Програма “Доступні ліки” розширюється
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
У повідомленні сказано, що серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в Україні.
Свириденко повідомила, що у другому півріччі до програми "Доступні ліки" увійдуть препарати за всіма доступними в Україні діючими речовинами, необхідними для амбулаторного лікування таких захворювань відповідно до медичних протоколів. Вона доручила Міністерству охорони здоров’я провести консультації з ринком і підготувати рішення для запуску.
