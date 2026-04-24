Кабмін розширює програму "Доступні ліки" — Свириденко
З 1 липня готується розширення програми "Доступні ліки", до якої буде додано значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними в Україні.

  Програма "Доступні ліки" буде розширена для лікування серцево-судинних захворювань, які становлять значну частку смертей в Україні.
  Ішемічна хвороба серця та інфаркт — одні з найпоширеніших проблем, які можна попередити через регулярне лікування та контроль.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Отримати їх можна буде безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

У повідомленні сказано, що серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в Україні.

Щороку понад 800 тисяч людей отримують діагноз ішемічної хвороби серця, майже 50 тисяч — інфаркт. Значну частину випадків можна попередити за умови регулярного лікування і контролю.

Свириденко повідомила, що у другому півріччі до програми "Доступні ліки" увійдуть препарати за всіма доступними в Україні діючими речовинами, необхідними для амбулаторного лікування таких захворювань відповідно до медичних протоколів. Вона доручила Міністерству охорони здоров’я провести консультації з ринком і підготувати рішення для запуску.

