Кабмин расширяет программу "Доступные лекарства" — Свириденко

С 1 июля готовится расширение программы "Доступные лекарства", в которую будет добавлено значительное количество препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по всем действующим веществам, доступным в Украине.

  • Программа “Доступные лекарства” в Украине будет расширена для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Сердечно-сосудистые заболевания составляют значительную долю смертей в Украине.
  • Расширение программы включит препараты по всем доступным действующим веществам для амбулаторного лечения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Получить их можно будет бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

В сообщении говорится, что сердечно-сосудистые заболевания вызывают около 60% смертей в Украине.

Ежегодно более 800 тысяч человек получают диагноз ишемической болезни сердца, около 50 тысяч — инфаркт. Значительную часть случаев можно предупредить при регулярном лечении и контроле.

Свириденко сообщила, что во втором полугодии в программу "Доступные лекарства" войдут препараты по всем доступным в Украине действующим веществам, необходимым для амбулаторного лечения таких заболеваний в соответствии с медицинскими протоколами. Она поручила Министерству здравоохранения провести консультации с рынком и подготовить решение по запуску.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Дарницкая ТЭЦ является частью плана устойчивости Киева — Свириденко
Свириденко раскрыла новый план для Киева
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Свириденко приступила к стабилизации рынка топлива — обещает минимальную наценку
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Американо-украинский фонд восстановления утвердил первую инвестицию — Свириденко
Юлия Свириденко
Свириденко

