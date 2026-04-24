Кабмин расширяет программу "Доступные лекарства" — Свириденко

С 1 июля готовится расширение программы "Доступные лекарства", в которую будет добавлено значительное количество препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по всем действующим веществам, доступным в Украине.
Главные тезисы
- Программа “Доступные лекарства” в Украине будет расширена для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
- Сердечно-сосудистые заболевания составляют значительную долю смертей в Украине.
- Расширение программы включит препараты по всем доступным действующим веществам для амбулаторного лечения.
Программа "Доступные лекарства" расширяется
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В сообщении говорится, что сердечно-сосудистые заболевания вызывают около 60% смертей в Украине.
Свириденко сообщила, что во втором полугодии в программу "Доступные лекарства" войдут препараты по всем доступным в Украине действующим веществам, необходимым для амбулаторного лечения таких заболеваний в соответствии с медицинскими протоколами. Она поручила Министерству здравоохранения провести консультации с рынком и подготовить решение по запуску.
