Кабмин расширяет программу "Доступные лекарства" — Свириденко

С 1 июля готовится расширение программы "Доступные лекарства", в которую будет добавлено значительное количество препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по всем действующим веществам, доступным в Украине.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Получить их можно будет бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

В сообщении говорится, что сердечно-сосудистые заболевания вызывают около 60% смертей в Украине.

Ежегодно более 800 тысяч человек получают диагноз ишемической болезни сердца, около 50 тысяч — инфаркт. Значительную часть случаев можно предупредить при регулярном лечении и контроле.

Свириденко сообщила, что во втором полугодии в программу "Доступные лекарства" войдут препараты по всем доступным в Украине действующим веществам, необходимым для амбулаторного лечения таких заболеваний в соответствии с медицинскими протоколами. Она поручила Министерству здравоохранения провести консультации с рынком и подготовить решение по запуску.