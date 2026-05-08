Госбюджет-2026. Правительство подготовило изменения для усиления сектора безопасности и обороны

Кабинет Министров Украины подготовил изменения в Государственный бюджет-2026 для усиления сектора безопасности и обороны.
Главные тезисы
- Правительство Украины готовит изменения в Госбюджет-2026 для увеличения расходов на сектор безопасности и обороны.
- Украина получит 90 млрд евро кредита ЕС на 2026-2027 годы, из которых 31,8 млрд евро уйдет на оборону.
Правительство подготовило изменения в Госбюджет-2026
Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко. Она пояснила, что это стало возможным благодаря согласованию кредита ЕС в размере 90 млрд. евро на 2026-2027 годы.
Она также отметила, что для сектора безопасности и обороны предусмотрены дополнительные 1,56 трлн. грн.
Эти деньги пойдут на:
1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (28,3 млрд евро, которые Украина получит по ссуде ЕС в этом году на оборонные нужды);
152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (преимущественно денежное довольствие);
14,58 млрд грн на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны;
3,15 млрд грн на развитие ОПК;
2,13 млрд грн для Госспецтранспорта;
9,91 млрд грн для Нацгвардии (денежное довольствие и оружие вместе);
6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (денежное довольствие и оружие вместе);
4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны);
2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное довольствие);
1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное довольствие и оружие);
7,8 млн грн для СВР.
Глава бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа подчеркнула, что расходы на армию таким образом возрастут в два раза.
