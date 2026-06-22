Зеленський підписав закон про зміни до Держбюджету-2026 з додатковими видатками на оборону

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо внесення змін до державного бюджету-2026, які спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.
Головні тези:
- Закон про зміни до Держбюджету-2026 передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн.
- Внесені зміни передбачають зростання доходів держбюджету-2026 на 2 трлн 291 млрд грн за рахунок трьох джерел.
Зеленський підписав закон про зміни до Держбюджету-2026
Про це повідомляє сайт парламенту.
Закон передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн.
Змінами передбачено, що доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн (з урахуванням проєкту змін доходи складатимуть майже 5 трлн 196 млрд грн) завдяки трьом джерелам:
фінансова підтримка ЄС (механізм посиленого співробітництва) — 2 трлн 221 млрд грн;
додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;
збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових — 22,6 млрд гривень.
10 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до державного бюджету-2026, які спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.
З огляду на результати голосування парламент розблокував підписання Головою Верховної Ради відповідного закону і подальшого направлення на підпис Президенту.
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