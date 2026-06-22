Зеленський підписав закон про зміни до Держбюджету-2026 з додатковими видатками на оборону

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо внесення змін до державного бюджету-2026, які спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

Зеленський підписав закон про зміни до Держбюджету-2026

Про це повідомляє сайт парламенту.

Закон передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн.

Змінами передбачено, що доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн (з урахуванням проєкту змін доходи складатимуть майже 5 трлн 196 млрд грн) завдяки трьом джерелам:

фінансова підтримка ЄС (механізм посиленого співробітництва) — 2 трлн 221 млрд грн;

додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;

збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових — 22,6 млрд гривень.

10 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до державного бюджету-2026, які спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

18 червня Верховна Рада провалила усі сім проєктів Постанов про скасування рішення ВР від 10 червня 2026 року про прийняття в цілому як закону проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Поширити

З огляду на результати голосування парламент розблокував підписання Головою Верховної Ради відповідного закону і подальшого направлення на підпис Президенту.