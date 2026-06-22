Зеленський підписав закон про зміни до Держбюджету-2026 з додатковими видатками на оборону
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський підписав закон про зміни до Держбюджету-2026 з додатковими видатками на оборону

Верховна Рада України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо внесення змін до державного бюджету-2026, які спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

Головні тези:

  • Закон про зміни до Держбюджету-2026 передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн.
  • Внесені зміни передбачають зростання доходів держбюджету-2026 на 2 трлн 291 млрд грн за рахунок трьох джерел.

Зеленський підписав закон про зміни до Держбюджету-2026

Про це повідомляє сайт парламенту.

Закон передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн.

Змінами передбачено, що доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн (з урахуванням проєкту змін доходи складатимуть майже 5 трлн 196 млрд грн) завдяки трьом джерелам:

  • фінансова підтримка ЄС (механізм посиленого співробітництва) — 2 трлн 221 млрд грн;

  • додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;

  • збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових — 22,6 млрд гривень.

10 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до державного бюджету-2026, які спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

18 червня Верховна Рада провалила усі сім проєктів Постанов про скасування рішення ВР від 10 червня 2026 року про прийняття в цілому як закону проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

З огляду на результати голосування парламент розблокував підписання Головою Верховної Ради відповідного закону і подальшого направлення на підпис Президенту.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Оборонні витрати зростуть. Кабмін схвалив зміни Держбюджету-2025
Кабмін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Держбюджет-2026. Уряд підготував зміни для посилення сектора безпеки і оборони
Юлія Свириденко
Кабмін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Рада прийняла за основу проєкт змін до Держбюджету 2026 року
Міністерство фінансів України
Рада

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?