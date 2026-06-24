Росія перекидає системи ППО з регіонів до Москви та Керченського мосту — Зеленський

Українська розвідка отримала внутрішні документи РФ, згідно з якими Росія перекидає системи протиповітряної оборони з регіонів до Москви та Керченського мосту, послаблюючи захист інших напрямків на своїй території й тимчасово окупованих територіях України.
Головні тези:
- Українська розвідка здобула внутрішні документи РФ про перекидання систем ППО до Москви та Керченського мосту.
- Росія відступає від оборони інших напрямків, оголюючи їх від ППО для захисту Москви та стратегічних об'єктів.
Росія “оголює” від ППО країну задля захисту Москви
Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.
Зеленський додав, що окрема доповідь стосувалася стану російського ракетного виробництва й стратегічної воєнної авіації.
У ніч проти 18 червня Сили оборони вдруге за тиждень уразили Московський НПЗ. Генштаб заявляв про влучання та масштабну пожежу на території підприємства. Ішлося щонайменше про п'ять точок горіння. Попередньо було встановлено, що горять комбінована установка переробки нафти й установки вторинної переробки, а також резервуарний парк.
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