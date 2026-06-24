Росія перекидає системи ППО з регіонів до Москви та Керченського мосту — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія перекидає системи ППО з регіонів до Москви та Керченського мосту — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Українська розвідка отримала внутрішні документи РФ, згідно з якими Росія перекидає системи протиповітряної оборони з регіонів до Москви та Керченського мосту, послаблюючи захист інших напрямків на своїй території й тимчасово окупованих територіях України.

Головні тези:

  • Українська розвідка здобула внутрішні документи РФ про перекидання систем ППО до Москви та Керченського мосту.
  • Росія відступає від оборони інших напрямків, оголюючи їх від ППО для захисту Москви та стратегічних об'єктів.

Росія “оголює” від ППО країну задля захисту Москви

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

Розвідка здобула внутрішні російські документи з реальною оцінкою наслідків українських далекобійних санкцій. Зафіксовані й заходи реагування російського керівництва на ситуацію, що склалася. Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський додав, що окрема доповідь стосувалася стану російського ракетного виробництва й стратегічної воєнної авіації.

Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України. Важливо, щоб до якнайбільшої кількості росіян дійшло розуміння, що війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії. Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції. Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей!

У ніч проти 18 червня Сили оборони вдруге за тиждень уразили Московський НПЗ. Генштаб заявляв про влучання та масштабну пожежу на території підприємства. Ішлося щонайменше про п'ять точок горіння. Попередньо було встановлено, що горять комбінована установка переробки нафти й установки вторинної переробки, а також резервуарний парк.

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