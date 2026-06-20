Україна знає про 4 ретранслятори дронів РФ у Білорусі — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову поставив питання допомоги Білорусі Росії у війні проти України.
Головні тези:
- Україна виявила присутність чотирьох ретрансляторів дронів РФ у Білорусі, які використовуються для атак на українську територію.
- Зеленський закликав Білорусь демонтувати це обладнання та припинити постачання компонентів для російської зброї, що втягує її в війну.
Ми знаємо, де у Білорусі знаходяться ретранслятори дронів РФ — Зеленський
Зеленський зазначив, що Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків.
Зеленський зауважив, що Україна знає про про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну.
На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен.
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