Україна знає про 4 ретранслятори дронів РФ у Білорусі — Зеленський

Ми знаємо, де у Білорусі знаходяться ретранслятори дронів РФ — Зеленський

Зеленський зазначив, що Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків.

Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нас, по нашій території. Ми в Україні знаємо про чотири такі ретранслятори в Білорусі — саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці — по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що Україна знає про про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну.

Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї — для бронетехніки, для ракетних систем, — і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, — це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом тільки за січень — травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля — утричі. Поширити