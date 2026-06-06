Білорусь може готувати провокації у напрямку Києва та заходу України — ДПСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Білорусь може готувати провокації у напрямку Києва та заходу України — ДПСУ

кордон
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Джерело:  Media Center Ukraine

З боку Білорусі можливі провокації у напрямку Києва та західних областей, як це було у 2022 році. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в Media Center Ukraine.

Головні тези:

  • ДПСУ повідомляє про можливі провокації Білорусі у напрямку Києва та західних областей.
  • Україна повинна бути готовою до провокацій та збільшити свій рівень безпеки.
  • Розширення війни може включати втягування Білорусі у конфлікт за підтримки Росії.

Україна повинна бути готовою до провокацій з боку Білорусі — ДПСУ

За його словами, ризик провокацій залишається.

Можуть бути провокації і по напрямку Києва. Можуть бути провокації по напрямку західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і в 2022 році.

Тому, як зазначив речник ДПСУ, Україна має готуватися до найгіршого.

Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі України. Серед цих сценаріїв і втягування Білорусі у війну.

Водночас Білорусь провела спільні ядерні навчання з Росією, а з Мінська регулярно лунають звинувачення в бік України. Днями білоруський режим заявив про нібито атаки дронів з боку української території.

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