Білорусь може готувати провокації у напрямку Києва та заходу України — ДПСУ

З боку Білорусі можливі провокації у напрямку Києва та західних областей, як це було у 2022 році. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в Media Center Ukraine.
Головні тези:
- ДПСУ повідомляє про можливі провокації Білорусі у напрямку Києва та західних областей.
- Україна повинна бути готовою до провокацій та збільшити свій рівень безпеки.
- Розширення війни може включати втягування Білорусі у конфлікт за підтримки Росії.
Україна повинна бути готовою до провокацій з боку Білорусі — ДПСУ
За його словами, ризик провокацій залишається.
Тому, як зазначив речник ДПСУ, Україна має готуватися до найгіршого.
Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі України. Серед цих сценаріїв і втягування Білорусі у війну.
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