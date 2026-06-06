Беларусь может готовить провокации в направлении Киева и запада Украины — ГПСУ

Со стороны Беларуси возможны провокации в направлении Киева и западных областей, как это было в 2022 году. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в Media Center Ukraine.
Главные тезисы
- Стороне Беларуси могут быть провокации в направлении Киева и западных областей Украины, поддерживаемые Россией.
- Служба безопасности Украины предупреждает о рисках провокаций и призывает к увеличению уровня защиты.
Украина должна быть готова к провокациям со стороны Беларуси — ГНСУ
По его словам, риск провокаций остается.
Поэтому, как отметил представитель ГНСУ, Украина должна готовиться к худшему.
Надо быть сильнее того, что к нам может прийти.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о 5 сценариях России по расширению войны на севере Украины. Среди этих сценариев и втягивание Беларуси в войну.
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