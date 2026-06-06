Беларусь может готовить провокации в направлении Киева и запада Украины — ГПСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Беларусь может готовить провокации в направлении Киева и запада Украины — ГПСУ

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Источник:  Media Center Ukraine

Со стороны Беларуси возможны провокации в направлении Киева и западных областей, как это было в 2022 году. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в Media Center Ukraine.

Главные тезисы

  • Стороне Беларуси могут быть провокации в направлении Киева и западных областей Украины, поддерживаемые Россией.
  • Служба безопасности Украины предупреждает о рисках провокаций и призывает к увеличению уровня защиты.

Украина должна быть готова к провокациям со стороны Беларуси — ГНСУ

По его словам, риск провокаций остается.

Могут быть провокации и по направлению к Киеву. Возможны провокации по направлению западного участка с целью перерезания логистических путей. Это также наблюдалось и в 2022 году.

Поэтому, как отметил представитель ГНСУ, Украина должна готовиться к худшему.

Надо быть сильнее того, что к нам может прийти.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о 5 сценариях России по расширению войны на севере Украины. Среди этих сценариев и втягивание Беларуси в войну.

В то же время Беларусь провела совместные ядерные учения с Россией, а из Минска регулярно раздаются обвинения в сторону Украины. На днях белорусский режим заявил о якобы атаках дронов со стороны украинской территории.

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