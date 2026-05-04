Беларусь готовит полигоны и логистические маршруты, которые РФ может использовать против Украины — ГПСУ

В Беларуси фиксируется развитие инфраструктуры и развитие логистических возможностей. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В Беларуси готовятся полигоны и логистические маршруты: детали от ГПСУ

Пограничники отслеживают ситуацию в соседней стране. Он добавил, что на территории Беларуси есть активность и в виде развития полигонов и инфраструктуры, которая в перспективе может быть использована в координации с российскими силами.

Несмотря на то, что сейчас Россия не держит на территории Беларуси достаточно своих сил или подразделений, которые могли бы угрожать нашей стране, в любой момент вся эта инфраструктура, которую создает Беларусь, может быть использована Россией. Андрей Демченко Спикер Государственной пограничной службы Украины

В то же время, он отметил, что разведывательные подразделения отслеживают ситуацию в Беларуси, и перемещение российских сил туда не останется незамеченным. Однако Украина должна быть готова к развитию событий.