Беларусь готовит полигоны и логистические маршруты, которые РФ может использовать против Украины — ГПСУ

В Беларуси фиксируется развитие инфраструктуры и развитие логистических возможностей. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Главные тезисы
- Белоруссия готовит полигоны и логистические маршруты, которые могут быть использованы Россией против Украины при необходимости.
- Государственная пограничная служба Украины отслеживает активность в Беларуси и предупреждает об угрозе использования инфраструктуры и ресурсов страны для поддержки российских сил.
В Беларуси готовятся полигоны и логистические маршруты: детали от ГПСУ
Пограничники отслеживают ситуацию в соседней стране. Он добавил, что на территории Беларуси есть активность и в виде развития полигонов и инфраструктуры, которая в перспективе может быть использована в координации с российскими силами.
В то же время, он отметил, что разведывательные подразделения отслеживают ситуацию в Беларуси, и перемещение российских сил туда не останется незамеченным. Однако Украина должна быть готова к развитию событий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-