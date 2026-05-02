Беларусь демонстрирует "специфическую активность" на границе с Украиной

2 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что накануне была зафиксирована достаточно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси.

Зеленский предупредил, что Беларусь уже прибегает к подозрительной активности

Накануне была достаточно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси — со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать. Владимир Зеленский Президент Украины

На фоне последних событий глава государства ясно дал понять, что Украина сделает все возможное, чтобы защитить своих людей и суверенитет.

Таким образом, украинский лидер направил четкий сигнал беларускому диктатору Александру Лукашенко.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что он и его команда уже работают над новыми санкционными решениями.

Что важно понимать, речь идет об сразу нескольких санкционных пакетах.