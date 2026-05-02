Беларусь демонстрирует "специфическую активность" на границе с Украиной

2 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что накануне была зафиксирована достаточно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси.
Главные тезисы
- Зеленский предупредил, что Украина готова реагировать на какие-либо провокации со стороны Беларуси.
- Ранее уже распространялась информация о том, что Путин хочет втянуть Беларусь в войну против Украины
Зеленский предупредил, что Беларусь уже прибегает к подозрительной активности
На фоне последних событий глава государства ясно дал понять, что Украина сделает все возможное, чтобы защитить своих людей и суверенитет.
Таким образом, украинский лидер направил четкий сигнал беларускому диктатору Александру Лукашенко.
Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что он и его команда уже работают над новыми санкционными решениями.
Что важно понимать, речь идет об сразу нескольких санкционных пакетах.
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-