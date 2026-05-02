Беларусь демонстрирует "специфическую активность" на границе с Украиной
Беларусь демонстрирует "специфическую активность" на границе с Украиной

Владимир Зеленский
Зеленский предупредил, что Беларусь уже прибегает к подозрительной активности
2 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что накануне была зафиксирована достаточно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси.

Главные тезисы

  • Зеленский предупредил, что Украина готова реагировать на какие-либо провокации со стороны Беларуси.
  • Ранее уже распространялась информация о том, что Путин хочет втянуть Беларусь в войну против Украины

Зеленский предупредил, что Беларусь уже прибегает к подозрительной активности

Накануне была достаточно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси — со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На фоне последних событий глава государства ясно дал понять, что Украина сделает все возможное, чтобы защитить своих людей и суверенитет.

Таким образом, украинский лидер направил четкий сигнал беларускому диктатору Александру Лукашенко.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что он и его команда уже работают над новыми санкционными решениями.

Что важно понимать, речь идет об сразу нескольких санкционных пакетах.

Мы продолжаем работу с партнерами — в Европе, на Ближнем Востоке, в Заливе, в других частях света — со всеми, кто способен усилить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить Украине больше экономической силы. Мы ожидаем от переговоров в мае веских вещей.

