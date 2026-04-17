Россия в очередной раз предпримет попытки втянуть в свою войну Беларусь — Зеленский

Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По данным разведки, в приграничной Беларуси происходит развитие дорог на территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия еще раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь.

Президент Украины сообщил, что поручил соответствующими каналами предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость.

Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Белоруссии от ошибок. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский также рассказал, что был доклад Главкома Александра Сырского. Отмечает, что в апреле сохраняется высокий темп уничтожения окупантов, а россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу, и это важно.