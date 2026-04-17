Россия в очередной раз предпримет попытки втянуть в свою войну Беларусь — Зеленский
Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Россия активно пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной, что является серьезной угрозой для обеих стран.
  • Президент Украины поручил предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности защищать свою землю и независимость.

Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины

По данным разведки, в приграничной Беларуси происходит развитие дорог на территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия еще раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь.

Президент Украины сообщил, что поручил соответствующими каналами предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость.

Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Белоруссии от ошибок.

Зеленский также рассказал, что был доклад Главкома Александра Сырского. Отмечает, что в апреле сохраняется высокий темп уничтожения окупантов, а россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу, и это важно.

Также фиксируем попытки оккупационного контингента провести перегруппировку сил — вероятнее всего с целью компенсировать дефицит личного состава. В этой связи становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил.

