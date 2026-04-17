Росія вкотре робитиме спроби втягнути у свою війну Білорусь — Зеленський
Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну з Україною. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Росія активно намагається втягнути Білорусь у війну з Україною, що є серйозною загрозою для обох країн.
  • Україна відповідно реагує на загрозу, вживаючи заходи для захисту своєї землі та незалежності.

Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України

За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь.

Президент України повідомив, що доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність.

Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок.

Зеленський також розповів, що була доповідь Головкома Олександра Сирського. Зазначає, що у квітні зберігається високий темп знищення окупантів, а росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо.

Також фіксуємо намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил — найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил.

Більше по темі

Військові США "неочікувано" відвідали російсько-білоруські навчання "Захід-2025"
Лукашенко наказав перевірити готовність білоруської армії
Росія та Білорусь цинічно похизувалися запрошеннями до Ради миру від Трампа
