Росія вкотре робитиме спроби втягнути у свою війну Білорусь — Зеленський

Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну з Україною. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Росія активно намагається втягнути Білорусь у війну з Україною, що є серйозною загрозою для обох країн.
- Україна відповідно реагує на загрозу, вживаючи заходи для захисту своєї землі та незалежності.
Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України
Президент України повідомив, що доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність.
Зеленський також розповів, що була доповідь Головкома Олександра Сирського. Зазначає, що у квітні зберігається високий темп знищення окупантів, а росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо.
Також фіксуємо намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил — найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил.
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-