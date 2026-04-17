Росія вкотре робитиме спроби втягнути у свою війну Білорусь — Зеленський

Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну з Україною. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України

За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь.

Президент України повідомив, що доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність.

Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський також розповів, що була доповідь Головкома Олександра Сирського. Зазначає, що у квітні зберігається високий темп знищення окупантів, а росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо.