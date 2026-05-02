Білорусь демонструє "специфічну активність" на кордоні з Україною
Білорусь демонструє "специфічну активність" на кордоні з Україною

Володимир Зеленський
Лукашенко

2 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що напередодні була зафіксована доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі. 

  • Зеленський попередив, що Україна готова реагувати на будь-які провокації з боку Білорусі.
  • Раніше уже ширилася інформація про те, що Путін хоче втягнути Білорусь у війну проти України

Зеленський попередив, що Білорусь уже вдається до підозрілої активності

Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі — з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На тлі останніх подій глава держави чітко дав зрозуміти, що Україна зробить все можливе, що захистити своїх людей та суверенітет.

Таким чином український лідер надіслав чіткий сигнал білоруському диктатору Олександу Лукашенку.

Окрім того, Володимир Зеленський підтвердив, що він та його команда вже працюють над новими санкційнми рішення.

Що важливо розуміти, йдеться про одразу кілька санкційних пакетів.

Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами — у Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу — з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія та Білорусь цинічно похизувалися запрошеннями до Ради миру від Трампа
Лукашенко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вкотре робитиме спроби втягнути у свою війну Білорусь — Зеленський
Володимир Зеленський
Білорусь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін готує Білорусь до прямого вступу у війну проти України
План Путіна щодо Білорусі - Кулеба розкрив деталі

