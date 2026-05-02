Білорусь демонструє "специфічну активність" на кордоні з Україною

2 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що напередодні була зафіксована доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі.
Головні тези:
- Зеленський попередив, що Україна готова реагувати на будь-які провокації з боку Білорусі.
- Раніше уже ширилася інформація про те, що Путін хоче втягнути Білорусь у війну проти України
Зеленський попередив, що Білорусь уже вдається до підозрілої активності
На тлі останніх подій глава держави чітко дав зрозуміти, що Україна зробить все можливе, що захистити своїх людей та суверенітет.
Таким чином український лідер надіслав чіткий сигнал білоруському диктатору Олександу Лукашенку.
Окрім того, Володимир Зеленський підтвердив, що він та його команда вже працюють над новими санкційнми рішення.
Що важливо розуміти, йдеться про одразу кілька санкційних пакетів.
