Білорусь демонструє "специфічну активність" на кордоні з Україною

2 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що напередодні була зафіксована доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі.

Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі — з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Володимир Зеленський Президент України

На тлі останніх подій глава держави чітко дав зрозуміти, що Україна зробить все можливе, що захистити своїх людей та суверенітет.

Таким чином український лідер надіслав чіткий сигнал білоруському диктатору Олександу Лукашенку.

Окрім того, Володимир Зеленський підтвердив, що він та його команда вже працюють над новими санкційнми рішення.

Що важливо розуміти, йдеться про одразу кілька санкційних пакетів.