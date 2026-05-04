Білорусь готує полігони та логістичні маршрути, які РФ може використати проти України — ДПСУ

У Білорусі фіксується розбудова інфраструктури та розвиток логістичних можливостей. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Головні тези:
- Білорусь готує полігони та логістичні маршрути, які можуть бути використані Росією проти України за потреби.
- Державна прикордонна служба України відстежує активність у Білорусі і попереджає про потенційну загрозу використання інфраструктури та ресурсів країни для користі російських сил.
У Білорусі готуються полігони та логістичні маршрути: деталі від ДПСУ
Прикордонники відстежують ситуацію в сусідній країні. Він додав, що на території Білорусі є активність і у вигляді розвитку полігонів та інфраструктури, яку в перспективі може бути використано у координації з російськими силами.
Водночас він зауважив, що розвідувальні підрозділи відстежують ситуацію у Білорусі, і переміщення російських сил туди не залишиться непоміченим. Однак Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій.
