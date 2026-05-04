Білорусь готує полігони та логістичні маршрути, які РФ може використати проти України — ДПСУ
Категорія
Світ
Дата публікації

Білорусь готує полігони та логістичні маршрути, які РФ може використати проти України — ДПСУ

Білорусь
Джерело:  УНІАН

У Білорусі фіксується розбудова інфраструктури та розвиток логістичних можливостей. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Головні тези:

  • Білорусь готує полігони та логістичні маршрути, які можуть бути використані Росією проти України за потреби.
  • Державна прикордонна служба України відстежує активність у Білорусі і попереджає про потенційну загрозу використання інфраструктури та ресурсів країни для користі російських сил.

У Білорусі готуються полігони та логістичні маршрути: деталі від ДПСУ

Прикордонники відстежують ситуацію в сусідній країні. Він додав, що на території Білорусі є активність і у вигляді розвитку полігонів та інфраструктури, яку в перспективі може бути використано у координації з російськими силами.

Попри те, що станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатньо своїх сил чи підрозділів, які могли б загрожувати нашій країні, в будь-який момент вся ця інфраструктура, яку створює Білорусь, може бути використана Росією.

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник Державної прикордонної служби України

Водночас він зауважив, що розвідувальні підрозділи відстежують ситуацію у Білорусі, і переміщення російських сил туди не залишиться непоміченим. Однак Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій.

Наша задача відбити будь-які спроби вторгнення і протидіяти будь-яким спробам нагнітати ситуацію. Особливо, якщо будуть провокаційні дії безпосередньо поблизу нашого кордону.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вкотре робитиме спроби втягнути у свою війну Білорусь — Зеленський
Володимир Зеленський
Білорусь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін готує Білорусь до прямого вступу у війну проти України
План Путіна щодо Білорусі - Кулеба розкрив деталі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Білорусь демонструє "специфічну активність" на кордоні з Україною
Володимир Зеленський
Лукашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?