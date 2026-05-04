Білорусь готує полігони та логістичні маршрути, які РФ може використати проти України — ДПСУ

У Білорусі фіксується розбудова інфраструктури та розвиток логістичних можливостей. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

У Білорусі готуються полігони та логістичні маршрути: деталі від ДПСУ

Прикордонники відстежують ситуацію в сусідній країні. Він додав, що на території Білорусі є активність і у вигляді розвитку полігонів та інфраструктури, яку в перспективі може бути використано у координації з російськими силами.

Попри те, що станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатньо своїх сил чи підрозділів, які могли б загрожувати нашій країні, в будь-який момент вся ця інфраструктура, яку створює Білорусь, може бути використана Росією. Андрій Демченко Речник Державної прикордонної служби України

Водночас він зауважив, що розвідувальні підрозділи відстежують ситуацію у Білорусі, і переміщення російських сил туди не залишиться непоміченим. Однак Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій.