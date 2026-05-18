Беларусь похвасталась совместными с Россией учениями по боевому применению ядерного оружия

В Беларуси 18 мая начались учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Беларусь и РФ совместно проводят учения по применению ядерного оружия

Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

В белорусском оборонном ведомстве отметили, что маневры проводятся "в целях повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов". Поделиться

К учениям привлекли ракетные войска и авиацию. Утверждается, что во время маневров "во взаимодействии с российской стороной" планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.

Главной особенностью этого мероприятия будет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов по всей территории Республики Беларусь. Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытости, перемещение на значительные расстояния, проведение расчетов для применения сил и средств.

В ведомстве подчеркнули, что тренировка «является плановой мерой подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе».