Беларусь похвасталась совместными с Россией учениями по боевому применению ядерного оружия

В Беларуси 18 мая начались учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения.
Главные тезисы
- Совместные учения в Беларуси по ядерному применению проводятся совместно с Россией для повышения готовности вооруженных сил.
- Учения включают в себя отработку вопросов доставки и применения ядерных боеприпасов ракетными войсками и авиацией.
Беларусь и РФ совместно проводят учения по применению ядерного оружия
Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.
К учениям привлекли ракетные войска и авиацию. Утверждается, что во время маневров "во взаимодействии с российской стороной" планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
Главной особенностью этого мероприятия будет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов по всей территории Республики Беларусь. Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытости, перемещение на значительные расстояния, проведение расчетов для применения сил и средств.
В ведомстве подчеркнули, что тренировка «является плановой мерой подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе».
