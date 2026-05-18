Білорусь похвалилася спільними з Росією навчаннями з бойового застосування ядерної зброї
Джерело:  Укрінформ

У Білорусі 18 травня розпочалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

Головні тези:

  • Навчання з ядерного застосування проводяться в Білорусі спільно з Росією з метою підвищення готовності збройних сил до застосування сучасних засобів ураження.
  • У заході беруть участь ракетні війська та авіація з метою відпрацювання питань доставки та застосування ядерних боєприпасів.

Білорусь та РФ спільно проводять навчання з застосування ядерної зброї

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

У білоруському оборонному відомстві зазначили, що маневри проводяться «з метою підвищення готовності збройних сил до застосування сучасних засобів ураження, у тому числі спеціальних боєприпасів».

До навчань залучили ракетні війська та авіацію. Стверджується, що під час маневрів «у взаємодії з російською стороною» планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування.

Головною особливістю цього заходу буде перевірка готовності до виконання завдань бойового застосування з непідготовлених районів на всій території Республіки Білорусь. Основний акцент буде зроблено на відпрацювання питань прихованості, переміщення на значні відстані, проведення розрахунків для застосування сил і засобів.

У відомстві наголосили, що тренування «є плановим заходом підготовки в рамках Союзної держави, не спрямоване проти третіх країн і не несе загроз безпеці в регіоні».

