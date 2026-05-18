Білорусь похвалилася спільними з Росією навчаннями з бойового застосування ядерної зброї

У Білорусі 18 травня розпочалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.
Головні тези:
- Навчання з ядерного застосування проводяться в Білорусі спільно з Росією з метою підвищення готовності збройних сил до застосування сучасних засобів ураження.
- У заході беруть участь ракетні війська та авіація з метою відпрацювання питань доставки та застосування ядерних боєприпасів.
Білорусь та РФ спільно проводять навчання з застосування ядерної зброї
Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.
До навчань залучили ракетні війська та авіацію. Стверджується, що під час маневрів «у взаємодії з російською стороною» планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування.
Головною особливістю цього заходу буде перевірка готовності до виконання завдань бойового застосування з непідготовлених районів на всій території Республіки Білорусь. Основний акцент буде зроблено на відпрацювання питань прихованості, переміщення на значні відстані, проведення розрахунків для застосування сил і засобів.
У відомстві наголосили, що тренування «є плановим заходом підготовки в рамках Союзної держави, не спрямоване проти третіх країн і не несе загроз безпеці в регіоні».
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-