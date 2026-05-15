Росія прагне переконати Білорусь долучитися до війни проти України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія активізувала контакти з Олександром Лукашенком, щоб переконати Білорусь долучитися до нових агресивних операцій.

Росія прагне залучити Білорусь до війни проти України

Про це повідомив глава держави за результатами наради з керівниками Генштабу ЗСУ, ГУР МО, СЗРУ та СБУ.

Продовжуємо фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України. Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський поінформував, що Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від Білорусі – "або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО - саме з території Білорусі".