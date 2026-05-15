Росія прагне переконати Білорусь долучитися до війни проти України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія активізувала контакти з Олександром Лукашенком, щоб переконати Білорусь долучитися до нових агресивних операцій.
Головні тези:
- Росія намагається переконати Білорусь долучитися до воєнних дій проти України за допомогою нових контактів з Олександром Лукашенком.
- Зеленський стверджує, що Росія розглядає варіанти операцій на північ та південь від Білорусі, включаючи можливий удар проти українського напрямку або НАТО.
Росія прагне залучити Білорусь до війни проти України
Про це повідомив глава держави за результатами наради з керівниками Генштабу ЗСУ, ГУР МО, СЗРУ та СБУ.
Зеленський поінформував, що Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від Білорусі – "або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО - саме з території Білорусі".
Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Доручив Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці.
